Le rapport ESG (environnemental, social et de gouvernance) de 2022 souligne les politiques et la progression réalisée vis-à-vis de la durabilité, de l'inclusion, etc.

NORTHFIELD, Ill., le 27 juill. 2023 /CNW/ - Medline, le plus gros fabricant et distributeur privé de fournitures et d'équipements médicaux aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport ESG (environnemental, social et de gouvernance) 2022. Le rapport marque l'évolution de Medline vers un cadre ESG global et élargit son champ d'action afin d'englober toutes ses opérations mondiales. Le rapport ESG 2022 traite de l'impact mondial de l'entreprise en incluant plus de 125 pays où nous menons nos activités.

La mise au point et la publication de ce rapport détaillé sont une étape importante dans le long parcours de Medline pour un avenir plus durable et inclusif. L'entreprise produit des rapports sur ses impacts en matière de durabilité d'environnement, d'engagement communautaire et d'accès et abordabilité des soins de santé depuis 2016.

« Nous avons adopté une vision plus globale de ce qui signifie être une bonne entreprise citoyenne du monde », précise Jim Boyle, directeur général de Medline. « Le présent rapport présente une portée mondiale, et il est le premier qui aligne nos efforts vis-à-vis des normes du SASB (Sustainability Accounting Standards Board) américain. »

Les considérations ESG ont pris beaucoup d'importance dans le secteur des soins de santé au cours des dernières années. Le domaine lutte afin de fournir des soins de santé de qualité, de réduire son impact environnemental et de traiter les inégalités en matière de santé. Les principes ESG sont devenus un cadre essentiel pour favoriser des changements positifs.

« Les enjeux climatiques ne sont qu'un exemple des problèmes ESG qui peuvent avoir une incidence sur la santé des patients qu'on rencontre au quotidien dans le système des soins de santé », indique Francesca Olivier, vice-présidente des activités ESG de Medline. « Nous savons que 71 % des émissions du secteur des soins de santé proviennent de la chaîne d'approvisionnement. Ainsi nous reconnaissons à quel point Medline joue un rôle critique à rendre les soins de santé plus durable, pour les gens et la planète. »

Le rapport de Medline présente les 17 priorités ESG, regroupées en quatre piliers : résilience climatique et actions environnementales, produits responsables, gens et communauté et gouvernance robuste.

Voici quelques points saillants du rapport :

Medline a fait don de plus de 643 tonnes métriques de produits en 2022 (d'une valeur dépassant 2,7 millions USD), afin d'aider les secours médicaux partout dans le monde, en particulier dans les régions disposant de peu de ressources en raison des catastrophes naturelles

Medline a réusiné plus de 2,3 millions d'appareils médicaux en 2022, détournant ainsi environ 1,1 million de livres (500 000 kg) de déchets des sites d'enfouissement

Medline a mené 592 vérifications sociales pour s'assurer d'un approvisionnement éthique dans toute sa chaîne d'approvisionnement en 2022

Medline a installé plus de 60 000 panneaux solaires dans ses usines et a dépassé le cap des 34,4 millions de dollars investis dans la technologie solaire depuis 2016.

Le centre de distribution Guelph de Medline Canada a obtenu sa certification LEED − Il s'agit d'un des plus gros espaces de marchandises et de stockage au Canada .

Les initiatives d'énergie solaire présentées dans le rapport, en particulier, ont été essentielles pour la réduction de l'empreinte de carbone de la société et pour la progression des activités de durabilité. L'adoption précoce et les investissements massifs dans les infrastructures solaires ont permis de profiter de cette énergie renouvelable pour alimenter certaines de nos usines et contribuer au réseau public.

« Nous sommes heureux de présenter nos réalisations dans des domaines d'importance en matière d'énergie renouvelable, de diversité, d'équité, d'inclusion et d'engagement communautaire », affirme Diana Gazdar, vice-présidente, Marketing et communications d'entreprise, Medline Canada, Corporation. « En assurant la transparence dans la publication de nos projets et de notre progression, nous espérons inspirer les autres et favoriser des changements positifs dans le secteur des soins de santé et partout dans le monde. »

Consultez le rapport ESG 2022 ou apprenez-en davantage à propos des efforts ESG de Medline dans tout le continuum des soins de santé en visitant le site www.medline.com.

Medline Canada, Corporation

Medline est un fabricant mondial de premier plan et un fournisseur de produits médicaux et de services de haute qualité dans le secteur de la santé. Notre expertise en matière de solutions dans le domaine de la santé, le continuum des soins et l'ampleur et la flexibilité de notre chaîne d'approvisionnement, nous permet d'établir des partenariats avec nos clients pour améliorer les soins prodigués aux patients, pour améliorer les résultats cliniques, pour favoriser une gestion des coûts efficaces et pour offrir un accès rapide à des produits de qualité.

Medline Canada est profondément engagée à assurer la santé et le bien-être de ses clients, ses employés, ses partenaires et ses communautés en appliquant ses valeurs CARES quotidiennement dans toutes ses activités. Avec plus de 550 employés dont 125 professionnels cliniques et de la vente et huit centres de distribution partout au Canada, nous sommes un partenaire de confiance lorsqu'il est question de combler les besoins des Canadiens dans le domaine de la santé d'un océan à l'autre : Ensemble, au cœur des soinsMC Pour plus d'informations, visitez le : www.medline.ca

