Présentation du nouveau CA de la FCCQ - Un conseil d'administration résolument tourné vers l'avenir pour son 110e anniversaire

MONTRÉAL, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) annonce la composition de son bureau de direction pour 2019-2020, sous la présidence de Me Jean-François Harel, secrétaire général, développement durable, affaires coopératives, La Coop fédérée. Alors qu'elle souligne le 110e anniversaire de sa fondation, il s'agit d'un conseil d'administration et d'un bureau de direction résolument tournés vers l'avenir et reflétant l'évolution de l'organisation.

Alors que la croissance économique du Québec est bonne et que plusieurs transformations doivent être autant d'occasions saisies pour créer davantage de valeur, la FCCQ a voulu se doter d'un bureau de direction dont les membres représentent un vaste nombre de secteurs économiques et d'horizons professionnels, en plus d'intégrer davantage de leaders féminines. « Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur des gens engagés qui croient en notre mission et qui contribuent à l'atteinte de nos objectifs de défendre les entreprises et le développement des chambres de commerce de l'ensemble du territoire québécois », affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ,

« À ma connaissance, c'est la première fois qu'une entreprise agroalimentaire, une coopérative, de surcroît, assume la présidence de la FCCQ », souligne Jean-François Harel. « Pourtant, notre secteur partage plusieurs enjeux avec le monde des affaires québécois. »

Réunis en assemblée générale annuelle, les membres de la FCCQ, soit des entreprises et des chambres de commerce, ont souligné le travail du président sortant, M. Érik J. Ryan, vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin. Le PDG de la FCCQ a profité de l'occasion pour souligner les nombreux accomplissements réalisés au cours de l'exercice 2018-19, comme en témoigne le rapport d'activités de la Fédération dévoilé aujourd'hui. « Je remercie Érik Ryan et l'ensemble du conseil d'administration 2018-2019 pour leur confiance et soutien constants, qui nous ont permis d'atteindre plusieurs sommets de performance, tant du point de vue financier qu'organisationnel », ajoute Stéphane Forget.

« Nous avons à cœur les entreprises de toutes les régions du Québec, dans tous les secteurs de l'économie et nous serons encore présents cette année sur de nombreuses tribunes pour veiller à ce que les transformations de notre économie constituent des opportunités qu'elles peuvent saisir, au bénéfice de tous », conclut Stéphane Forget.

La FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce, représentant plus de 130 chambres de commerce, et une chambre de commerce provinciale dont 1 100 entreprises sont membres. Son vaste réseau, déployé sur l'ensemble du territoire québécois, comprend quelque 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, ses membres poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

Président du conseil d'administration 2019-2020 Me Jean-François Harel Secrétaire général, développement durable, affaires coopératives La Coop Fédérée Président sortant du conseil d'administration M. Érik J. Ryan Vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures SNC-Lavalin Première vice-présidente Mme Stéphanie Trudeau Vice-présidente principale, Réglementation, clients et communautés

Énergir Secrétaire-trésorier M. Réal Bellemare Premier vice-président, Finances, trésorerie et administration

Chef de la direction financière Mouvement Desjardins Vice-présidente Mme Louise Martel Associée, Services de conseil

Raymond Chabot Grant Thornton Vice-président M. Claude Breton Vice-président, Affaires publiques et responsabilité sociale d'entreprise Banque nationale Vice-président M. Marcel Curodeau Président MEDIAL, Services-Conseils-SST Vice-président M. Robert Dumas Président et chef de la direction Financière Sun Life, Québec Vice-président Membre réseau Me André Y. Komlosy Président, Vision Stratégik Cabinet-Conseil Chambre de commerce et d'industrie de Drummond Membre Mme Mirabel Paquette Vice-présidente principale, Communications d'entreprise Le Cabinet de relations publiques NATIONAL Membre Mme Claudine Bouchard Vice-présidente, Réseau de distribution Hydro-Québec Membre Me Louis Clément Associé Miller Thompson Membre réseau Mme Dominique Laverdure Chef de la direction Rouge Marketing

Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant Membre Mme Geneviève Biron Présidente et chef de la direction Biron Groupe Santé Membre M. Bernard Labelle Vice-président principal, Ressources humaines mondiales et Institut du leadership Groupe CGI Membre gouverneur M. Claude Gagnon Président BMO Groupe financier Québec Président-directeur général M. Stéphane Forget Fédération des chambres de commerce du Québec

