La création du Groupe de Vacances Sunwing survient dans la foulée de l'acquisition de Sunwing par le groupe WestJet en mai 2023, et englobe les principaux voyagistes de loisirs canadiens Vacances Sunwing et Vacances WestJet, le voyagiste américain en pleine croissance Vacation Express, ainsi que les entreprises de la division des ventes du Groupe, VacancesSellOff.com et Mariages à destination LUXE. Ensemble, elles forment les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord. Chaque marque au sein du Groupe de Vacances Sunwing restera commercialisée en tant que marque autonome.

« Le succès de longue date de Sunwing repose sur les forfaits vacances innovateurs que nous offrons aux Canadiens. En créant le Groupe de Vacances Sunwing, nous renforçons cet engagement et proposons aux Canadiens davantage de choix, et de plus grande valeur, pour leurs vacances au soleil », rapporte Andrew Dawson, président de la division voyagistes du Groupe de Vacances Sunwing. « Nous sommes excités de voir toutes ces marques réunies au sein d'une même bannière et contribuer à notre objectif commun d'être des personnes passionnées qui font des rêves de vacances une réalité. »

« Le Groupe de Vacances Sunwing, en tant que division du groupe WestJet, clarifie le lien naturel et complémentaire entre WestJet Airlines et Vacances Sunwing », a ajouté Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet. « Le Groupe de Vacances Sunwing, désormais le plus grand fournisseur de forfaits vacances au Canada, joue un rôle déterminant dans la stratégie du groupe WestJet afin d'offrir des voyages de loisirs abordables à tous les Canadiens d'un océan à l'autre et à tout moment de l'année. »

La nouvelle division de vacances a récemment été dévoilée aux responsables de toutes les marques du Groupe de Vacances Sunwing. Cet événement a permis de réunir des responsables et gestionnaires des différentes marques pour la toute première fois. Ensemble, ils ont pu célébrer le lancement, en apprendre davantage sur la relance de la marque et sur une vision commune de l'avenir et échanger sur la façon dont ils peuvent promouvoir ces changements positifs auprès du personnel et de la clientèle.

« Nous sommes excités de présenter le Groupe de Vacances Sunwing et avons été extrêmement ravis d'avoir réussi à regrouper plus de 140 responsables des cinq marques pour souligner le lancement de notre nouvelle division de vacances, » ajoute Lyne Chayer, directrice générale de Vacances Sunwing Québec. « Des dirigeants des quatre coins de l'entreprise se sont rencontrés, en personne, pour échanger diverses mises à jour d'entreprise, discuter des meilleures pratiques pour améliorer l'expérience client et pour aider chacune de ces marques à offrir aux Canadiens davantage de choix imbattables et ce, peu importe à quelle étape de leur planification de voyage ils sont rendus. »

Le Groupe de Vacances Sunwing a également lancé un nouveau site Web corporatif, sunwingvacationsgroup.com/fr, qui donne plus d'informations sur les marques de la nouvelle division ainsi que la culture entrepreneuriale et la chronologie de croissance de la compagnie en Amérique du Nord. Le site présente également les employés épiques qui font avancer l'entreprise ainsi que les postes présentement à pourvoir.

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

