Le Groupe de Vacances Sunwing accueille 150 dirigeants épiques durant une journée festive de consolidation d'équipe, à l'occasion du deuxième événement annuel Amplify pour les dirigeants

Faits saillants de l'événement Amplify de cette année :

Rétrospective de la compagnie au fil des ans et de ses moments charnières, présentée par Andrew Dawson, président du Groupe de Vacances Sunwing;





Éléments à surveiller pour la prochaine saison d'hiver et vision stratégique pour l'avenir du groupe, présentés par Samantha Taylor, cheffe de la direction marketing et de la stratégie numérique du Groupe de Vacances Sunwing;





Importance des divisions de vacances pour la croissance globale du groupe WestJet, présentée par Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du groupe WestJet;





Groupe de discussion des dirigeants pour répondre aux questions porteuses de réflexion des participants;





Présentations de RIU Hotels & Resorts, partenaire hôtelier de longue date de Sunwing, et du partenaire de confiance à destination de Sunwing, NexusTours.com;





Mises à jour des activités et des marques de Vacances Sunwing, Vacances WestJet et Vacances WestJet Québec, VacancesSellOff et Vacation Express.

« Nous avons eu une excellente journée à Amplify cette année à discuter des nouveautés dans l'entreprise et des défis et occasions que pose l'industrie du voyage et, surtout, à célébrer nos dirigeants passionnés qui solidifient nos activités et font grandir la compagnie », a déclaré Andrew Dawson, président du Groupe de Vacances Sunwing. « C'était une excellente manière de démarrer notre saison hivernale, qui nous permettra de transporter plus de Canadiens vers des destinations ensoleillées. Nous avons très hâte d'offrir une saison hivernale incroyable aux voyageurs en quête de soleil, d'un bout à l'autre du pays. »

« L'année dernière, nous avons dévoilé aux dirigeants le nouveau positionnement de la marque du Groupe Vacances Sunwing. Cette année, nous avons poursuivi sur cette lancée incroyable en partageant davantage sur les piliers stratégiques de notre réussite continue », a expliqué Samantha Taylor, cheffe de la direction marketing et de la stratégie numérique du Groupe Vacances Sunwing. « Ce fut une journée inspirante, durant laquelle nous avons découvert les activités de marketing de chaque marque pour cet hiver et les jalons marquants de la croissance future de l'entreprise. De plus, nous avons célébré ce qui fait l'excellence de notre entreprise : nos dirigeants et nos employés passionnés, qui donnent vie à notre culture EPIC chaque jour, tout en réalisant les rêves de vacances de nos précieux clients. »

Nous avons lancé Vacances WestJet Québec pour accroître notre part de marché, en offrant notamment les hôtels Bahia Principe et Barcelo. Et cet hiver, il sera maintenant possible de s'envoler vers Tulum au départ de Montréal! Comme Marie-Josée Carrière, directrice principale marketing chez Vacances Sunwing au Québec l'a exprimé : « Nous sommes heureux d'enrichir notre offre pour proposer plus d'options à nos clients. Nous avons hâte que nos clients découvrent la variété et la valeur exceptionnelle des forfaits tout compris offerts par Vacances WestJet Québec, au départ de Montréal, la ville de Québec et Saguenay-Bagotville. »

À propos du Groupe de Vacances Sunwing

Le Groupe de Vacances Sunwing comprend les plus grandes marques de vacances en Amérique du Nord, notamment les principaux voyagistes de loisirs canadiens Vacances Sunwing et Vacances WestJet, le voyagiste américain en pleine croissance Vacation Express, ainsi que les entreprises de la division des ventes du Groupe, VacancesSellOff.com et Mariages à destination LUXE. Le Groupe de Vacances Sunwing est la division officielle de vacances du groupe WestJet. Pour plus d'informations, veuillez visiter sunwingvacationsgroup.com/fr.

SOURCE Groupe de Vacances Sunwing

Pour plus de détails : Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing, [email protected]