Une nouvelle étude mondiale met en lumière la compréhension des consommateurs sur la santé intestinale, révélant que la connaissance de la santé intestinale est en hausse, avec 29 % des Canadiens déclarant en savoir plus maintenant qu'il y a un an. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir, car près d'un tiers (30 %) des répondants pensent que la santé intestinale ne concerne que la digestion.

Avec 80 % des personnes recherchant des conseils et des solutions tangibles pour améliorer leur santé intestinale, Activia a rassemblé des voix mondialement reconnues en matière de santé intestinale et de nutrition pour créer le Conseil de santé intestinale d'Activia.

Ces voix de renommée mondiale ont partagé cinq étapes essentielles qu'elles suivent pour améliorer leur santé intestinale, y compris l'accord des probiotiques avec des prébiotiques.

BOUCHERVILLE, QC et TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude mondiale a révélé que 29 % des personnes sont plus conscientes de l'importance d'une bonne santé intestinale maintenant qu'il y a un an, avec près de la moitié (49 %) accordant désormais autant d'importance à la santé de leur intestin qu'à leur apparence physique. Cependant, l'étude a également mis en lumière des mythes répandues sur la santé intestinale, révélant qu'un consommateur sur trois (30 %) ignore que cela va au-delà de la digestion.

Avec 80 % des participants déclarant qu'ils accueilleraient volontiers des conseils crédibles sur la santé intestinale, Activia a révélé aujourd'hui la création du Conseil de santé intestinale d'Activia. Cette collaboration d'experts mondialement reconnus en matière de santé intestinale et de nutrition a été réunie pour aider les consommateurs à l'échelle mondiale à mieux comprendre et prendre soin de leur santé intestinale et de leur bien-être.

Le Conseil de santé intestinale d'Activia comprend :

Andrea Hardy : diététicienne agréée et experte canadienne en santé intestinale

diététicienne agréée et experte canadienne en santé intestinale Jessie Inchauspé : biochimiste et auteure à succès du New York Times de Glucose Revolution et The Glucose Goddess Method

biochimiste et auteure à succès du de Glucose Revolution et The Glucose Goddess Method David Zilber : chef professionnel et fermentateur qui s'est fait connaître en tant qu'ancien directeur de la fermentation chez Noma et la série originale sur la santé intestinale sur MasterClass

: chef professionnel et fermentateur qui s'est fait connaître en tant qu'ancien directeur de la fermentation chez Noma et la série originale sur la santé intestinale sur MasterClass Boticaria García : docteur en pharmacie, nutritionniste, communicatrice scientifique et éducatrice

docteur en pharmacie, nutritionniste, communicatrice scientifique et éducatrice Dr. Zoe Williams : médecin, championne de l'activité physique et personnalité de la télévision

La nutrition est un facteur clé pour soutenir la santé intestinale, plus de la moitié des répondants (58 %) révélant qu'ils ont une routine matinale favorable à l'intestin, conformément aux recommandations de manger un petit-déjeuner riche en fibres. Toutefois, le besoin de conseils plus clairs demeure important, car plus de la moitié (55 %) révèlent qu'ils ne sont pas informés sur la meilleure façon de prendre soin de leur santé intestinale.

Le Conseil de santé intestinale d'Activia se réunira mensuellement avec Activia pour discuter des tendances et aider les consommateurs à naviguer dans le monde fascinant de la santé intestinale, en combinant leurs connaissances collectives et en tirant parti de leur expertise complémentaire pour promouvoir l'éducation sur les avantages d'une routine quotidienne proactive de santé intestinale et aider à élaborer des solutions et des services percutants pour les consommateurs.

Lors de leur réunion inaugurale au Centre de Recherche & Innovation Global de Danone à Saclay, Paris, le Conseil de santé intestinale d'Activia a partagé quatre étapes essentielles qu'ils suivent pour améliorer leur santé intestinale :

Andrea Hardy : « Si je suis stressée, mon intestin l'est aussi. J'essaie d'incorporer des stratégies pour prendre soin de ma santé mentale chaque jour - comme pratiquer la gratitude, passer du temps avec ma famille et m'éloigner de la technologie. »

Boticaria García : « L'un des meilleurs moyens de soutenir la santé intestinale est de nourrir votre microbiome avec son aliment préféré : les fibres. »

Jessie Inchauspé : « Je prends une portion de légumes au début de mes repas pour obtenir de bonnes fibres saines qui nourriront mes bactéries intestinales. »

Dr. Zoe Williams : « Associer les probiotiques aux prébiotiques : Pour une santé intestinale optimale, combinez des aliments probiotiques tels que les yogourts et le kéfir avec des aliments riches en prébiotiques comme les bananes, les oignons, l'ail et les grains entiers. Les prébiotiques agissent comme de la nourriture pour les probiotiques, les aidant à prospérer et à maintenir un microbiome intestinal sain. »

David Zilber : « En poids, essayez de faire en sorte qu'environ 20 % de vos repas soient constitués d'aliments fermentés - que ce soit du pain au levain dans votre sandwich, un kombucha pour le déjeuner au lieu de soda, ou du yogourt comme produit laitier dans votre petit-déjeuner au lieu de lait - certaines des études les plus révélatrices sur les impacts des aliments fermentés sur la santé intestinale visaient ces chiffres, ce qui équivalait à seulement 100 g par repas. »

Andrea Hardy a commenté : « En faisant des choix nutritionnels éclairés et en incorporant des aliments favorables à l'intestin dans nos routines quotidiennes, nous pouvons améliorer considérablement notre santé digestive. Mon objectif, en tant que membre du Conseil de santé intestinale d'Activia, est de traduire des informations scientifiques complexes en étapes simples et concrètes du point de vue de la santé digestive, qui permettent aux gens de prendre en main leur santé intestinale et, par conséquent, leur santé globale. »

Rita Pestana, Vice-présidente globale des produits laitiers fonctionnels chez Danone a ajouté : « Chez Danone, nous sommes des pionniers du sujet de la santé intestinale depuis 40 ans et nous croyons que prendre soin de votre intestin chaque jour est essentiel. Cette recherche mondiale révèle maintenant que les consommateurs recherchent des informations simples et crédibles en lesquelles ils peuvent avoir confiance et des solutions pertinentes à travers des produits et des services. C'est pourquoi nous avons réuni ces experts de renommée mondiale pour collaborer avec nous afin de relever ce défi ensemble et d'assurer qu'Activia soit toujours à l'avant-garde pour le soutien à la santé intestinale des gens, même si leurs besoins et préférences évoluent. »

Comme prochaine étape pour partager des informations digestes sur la santé intestinale, la dernière campagne d'Activia au Canada vise à mettre en lumière les trois avantages du yogourt de manière divertissante. Le talent local Emma Beko rappe sur des sujets pas si confortables de la santé intestinale et des ballonnements (en anglais et en français, rien de moins), leur donnant une tournure surprenante et mémorable.

Le Centre de Recherche & Innovation de Danone à Saclay est un centre dédié au développement et à l'innovation des produits laitiers frais et à base de plantes de Danone.

Recherche nationale des consommateurs Opinium a mené une enquête en ligne auprès de 1 000 adultes du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, pondérée pour être représentative au niveau national, pour le compte d'Activia, entre le 30 août et le 5 septembre 2024.

À propos d'Activia

Activia est un leader dans le domaine de la santé intestinale depuis 1987 et compte aujourd'hui plus de 1 000 produits vendus dans plus de 70 pays à travers le monde. Chaque contenant renferme des milliards de cultures vivantes exclusives d'Activia et des ingrédients simples, de fruits frais aux grains entiers, pour contribuer à une meilleure santé intestinale. Les produits Activia comprennent 1 milliard de probiotiques actifs, des nutriments quotidiens (Activia est une source de calcium, de vitamine D et/ou de potassium) et un soutien à la santé digestive avec plus de 109 UFC de Bifidobacterium lactis par portion, un probiotique qui contribue à la santé de la flore intestinale.

À propos de Danone Canada

Danone Canada est une unité d'affaires de Danone et œuvre depuis ses sièges sociaux de Boucherville, au Québec, et de Toronto, en Ontario. Danone Canada est la plus importante entreprise certifiée B CorporationMD au pays, attestant qu'elle répond aux normes les plus élevées en matière de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence. L'ambition de Danone Canada est de produire des crèmes à café, des boissons et des produits laitiers et d'origine végétale sains, de créer de la valeur économique et sociale et de soutenir les écosystèmes naturels par l'agriculture durable. Son portefeuille de marques comprend ActiviaMD, OikosMD, DanActiveMD, DanoneMD, les aliments et boissons d'origine végétale SilkMD, So DeliciousMD sans produits laitiers, StokMC, International DelightMC, evian, et plus encore.

Pour de plus amples informations à propos de Danone Canada, visitez www.danone.ca, Facebook (@danonecanada), Twitter (@DanoneCanada) ou LinkedIn.

