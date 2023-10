BRUXELLES, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Higer, l'un des plus grands fabricants d'autobus au monde, s'est pleinement engagé dans la transformation verte. À ce jour, près de 70 000 véhicules à énergie nouvelle fonctionnent à l'échelle mondiale, ce qui réduit les émissions de carbone de 8 millions de tonnes par an, en fournissant des solutions en matière de technologie et de produits pour rendre le monde plus vert.

FENCER

Afin de lutter contre les changements climatiques de plus en plus graves, HIGER continuera de soutenir cette mission et cette responsabilité, et de propulser la chaîne de l'industrie plus haut, plus rapidement et plus forte vers un environnement plus vert. C'est la mission de FENCER.

Fencer, définition de la marque :

Fencer s'inspire du sport d'escrime, qui représente la passion, le courage, l'enthousiasme et l'audace de gagner. Le matériel et l'équipement de l'escrimeur inspirent la caractéristique de conception, la précision, la simplification et la lettre F pour Fencer complète le tout.

Fencer, portefeuille de produits :

L'accent est mis sur l'émission zéro, les VEB + l'hydrogène, selon l'architecture modulaire FENCER.

Gamme de produits, ville, ville interurbaine, autocar, deux étages, un guichet unique.

Fencer, caractéristiques :

Modulaire :

1. La carrosserie modularisée et la structure du châssis sont partagées au sein de toute la famille Fencer.

2. Les avantages d'un processus de production modulaire et parallèle améliorent la flexibilité et l'efficacité

de production, et le partage modulaire pourrait accroître la rentabilité. Et bien sûr, cela profitera au service après-vente.

Léger :

Sa structure monologue en acier à haute résistance et l'utilisation d'un plancher et d'un panneau latéral en composite de lot permettront d'économiser environ 1 000 kg en poids par rapport à la méthode conventionnelle, et d'économiser de 15 à 20 % d'énergie.

Faibles émissions de carbone :

En tant que chef de file de l'industrie de l'autobus, Higer poursuit ses efforts pour atteindre le pic d'émissions de carbone d'ici 2030, au moyen d'un processus de production à plus faible émission, en élargissant la couverture de l'électricité verte et la logistique verte. Partenaires verts côte à côte dans l'approvisionnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2242032/FENCER.jpg

SOURCE HIGER

Renseignements: Personne-ressource : Lili, [email protected], +86 15508631188