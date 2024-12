SUZHOU, Chine, 25 décembre 2024 /CNW/ - En novembre 2024, les autobus de la nouvelle série V de Higer ont été officiellement commercialisés aux Philippines. Ce lot d'autobus électriques est le premier lot d'autobus à énergie nouvelle introduit par les Philippines et mis en service commercial. Il a suscité une grande attention et des discussions animées de la part du gouvernement local, des médias et de la population.

1 2

Les produits de la nouvelle série V de Higer ont été lancés à l'échelle mondiale en mars 2024, puis ont fait une entrée fracassante lors de la conférence des partenaires mondiaux de Higer. Ces produits, dotés d'une nouvelle forme et d'une nouvelle plateforme, s'engagent à créer de nouveaux modèles classiques de haute qualité, de haute sécurité et de haute intelligence.

En trois ans, plus de 1 000 personnes ont participé au processus de R&D, un investissement unique de plus de 100 millions de yuans a été réalisé dans la R&D et la fabrication de composants clés, d'équipements, d'outillages, de moules, d'outils d'inspection, de vérification des composants et du véhicule, pour une innovation complète et une amélioration considérable de la qualité et de la fiabilité des produits, de la facilité d'entretien et de l'expérience client. Mesurant de 8 à 13 mètres de long, ils peuvent être alimentés par des combustibles fossiles, de l'électricité, de l'hydrogène, etc. et s'adaptent facilement au marché du transport touristique, au marché du transport public urbain, entre autres. Le volume du compartiment à bagages est supérieur de 21,6 % à celui de produits similaires, l'espace pour les sièges est plus grand de 50 mm et l'allée centrale est plus large de 30 mm. Le taux global d'universalité des composants a été grandement amélioré par le concept de plateforme, de modularité et de conception universelle, et le nombre de types de composants a diminué de 58 %.

Il convient de mentionner que Higer s'est engagé à créer une expérience technologique, à redéfinir l'architecture électronique et électrique centralisée dans le domaine, et Higer a lancé la première cabine intelligente produite en série dans le secteur. Cette cabine aidera le conducteur à se concentrer sur la conduite. Le nouveau modèle est doté d'une interface de commande par téléphone portable, les conducteurs et les guides peuvent contrôler l'éclairage, le multimédia, la climatisation, etc. par le biais d'une application. En outre, la cabine intelligente peut être personnalisée en fonction des besoins opérationnels de l'entreprise de transport, en réalisant une répartition intelligente, une charge intelligente, une maintenance intelligente, une interaction avec l'IA et une interaction homme-machine.

Jusqu'à présent, les nouveaux autocars de la série V de Higer ont déjà reçu des commandes de plus de 20 pays comme l'Italie, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Algérie, etc, ce qui montre une popularité croissante sur le marché international.

Cette nouvelle série s'engage à fournir aux clients de nouveaux « modèles classiques » avec une meilleure qualité, une plus grande efficacité, un développement durable et la découverte de nouvelles possibilités.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587251/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2587253/2.jpg

SOURCE HIGER

PERSONNE-RESSOURCE : Lili, [email protected], +86-15508631188