Présentation de la série de films documentaires Racontons nos histoires

TORONTO, le 9 mars 2020 Les AMIS de la radiodiffusion présenteront une série de courts métrages réalisés par cinq cinéastes canadiens pour sensibiliser le public au fait que des milliers d'histoires d'ici ne seront jamais entendues ni visionnées, faute de pouvoir être racontées. La série Racontons nos histoires sera disponible dès le lundi 16 mars sur racontonsnoshistoires.ca.

« Les AMIS ont commandité cette série de films remarquables pour illustrer la réalité suivante : l'extinction de nos voix signera notre arrêt de mort. De nos jours, les diffuseurs en ligne internationaux inondent nos écrans, empiétant sur nos histoires. Nos propres médias, qui devraient être centrés sur celles-ci, sont au bord de l'effondrement. Nos créateurs de récits professionnels, qui sont parmi les meilleurs au monde, produisent surtout des histoires qui se déroulent à New York, à Hong Kong ou à Los Angeles. Nous sommes en train de devenir les spectateurs d'autres cultures et de perdre la nôtre », déplore Daniel Bernhard, le directeur général des AMIS.

Du basketball de rue à Vancouver jusqu'à un party de cuisine à Summerside, en passant par une famille syrienne s'étant installée à Québec ainsi que des récits de mets autochtones et de réconciliation, Racontons nos histoires reflète la complexité et la diversité du pays, et l'importance de cultiver nos créateurs d'histoires.

Les courts métrages documentaires suivants seront présentés la semaine prochaine :

Eayila, réalisé par le montréalais Rafäel Beauchamp, offre une fenêtre sur la vie quotidienne d'une famille de réfugiés syriens, quatre ans après leur arrivée à Québec.

Down With the King, réalisé par Ryan Sidhoo, de Vancouver, fait le portrait d'une légende de basketball de rue de sa ville, Joey Haywood. C'est une histoire de douleur, de traumatismes et de rédemption qui transcende les récits convenus autour de ce sport en pleine croissance au pays. (VOSTF*)

The Out-of-the-Way Dwellers, réalisé par la Québécoise Louise Abbott, raconte l'histoire des Ahiarmiut (un groupe inuit du Nunavut relocalisé de force par le gouvernement fédéral entre 1949 et 1959) à travers le regard des survivants Mary (Ayaaq) Anowtalik et David Serkoak. (VOSTF*)

Summerside Kitchen Party, réalisé par Louise Lalonde, de l'Île-du-Prince-Édouard, fait pénétrer les spectateurs dans une soirée de musique traditionnelle à la Légion de Summerside, un lieu où jeunes et aînés se rassemblent pour faire la fête sur scène comme sur la piste de danse. (VOSTF*)

Revitalizing Untold Stories of Traditional Indigenous Foods, réalisé par Taina da Silva, de Grassy Narrows, suit Chantelle Bone, une chef cuisinière autochtone de Winnipeg, tandis qu'elle consulte une ancienne de sa communauté qui lui transmet des recettes traditionnelles. (VOSTF*)

*Eayila sera présenté en version originale française, alors que les quatre autres films seront sous-titrés en français.

www.racontonsnoshistoires.ca

À PROPOS DES AMIS DE LA RADIODIFFUSION

Les AMIS forment un groupe de pression citoyenne indépendant qui milite pour la protection de notre journalisme, de notre culture, et de la radiodiffusion publique sur l'ensemble du territoire canadien. Les AMIS de la radiodiffusion ne sont affiliés à aucun diffuseur ni parti politique.

SOURCE Les Amis de la radiodiffusion

Renseignements: Pour des renseignements supplémentaires ou pour réaliser une entrevue avec un ou une cinéaste, communiquez avec Jim Thompson : [email protected], 613-567-9592

Liens connexes

https://friends.ca/