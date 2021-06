Présence non déclarée de sulfites dans des saucisses vendues par l'entreprise Boucherie et Grillades ibn El Balad

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente jusqu'au 10 juin 2021 inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient vendus à l'état congelé et réfrigéré. Ils étaient disponibles au comptoir libre-service et au comptoir avec service. Les produits étaient disposés dans des plateaux en mousse de polystyrène blancs et recouverts d'une pellicule de plastique transparente. L'étiquette des produits comporte, outre leur dénomination, la mention « Boucherie Ibn El Balad ».

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser le présent avertissement par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une intolérance aux sulfites. Aussi, ces personnes, si elles ont l'un de ces produits en leur possession, sont avisées de ne pas le consommer et de le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté. Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section « Consommation des aliments » du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 4342

