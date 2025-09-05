Présence non déclarée de sésame dans du pain à sous-marin et des baguettes de marques Boulangerie Délicieux, fabriqués par l'entreprise Boulangerie pâtisserie Deleziosa Québec inc.
Nouvelles fournies parMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
05 sept, 2025, 17:31 ET
MISE EN GARDE À LA POPULATION
QUÉBEC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Boulangerie pâtisserie Deleziosa Québec inc., située au 5860, rue Bélanger, à Saint-Léonard (Montréal), avise les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent ou pourraient contenir de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.
|
Dénomination du produit
|
Allergène
|
Format
|
Lot visé
|
PAIN SOUS-MARIN DE FARINE BLANCHE
|
Sésame
|
Emballage
|
Tous les lots dont l'étiquette
|
BAGUETTE DE FARINE BLANCHE
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi que dans plusieurs établissements de la province de Québec. Ils étaient emballés dans un sac de plastique transparent, mais pourraient aussi avoir été vendus en vrac ou sans étiquette à l'adresse du fabricant. Les produits étaient vendus à la température ambiante ou à l'état congelé. L'étiquette des produits comportait, outre leur composition, la mention « Boulangerie Délicieux ».
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Information additionnelle
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque : classe 1
Numéro de référence : 5362
Source :
Relations médias
Direction des communications
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries
et de l'Alimentation
Tél. : 418 380-2100, poste 3512
www.mapaq.gouv.qc.ca
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Partager cet article