Présence non déclarée de lait et de soya dans le produit Trésor caché framboises bleues et pêche de rêve préparé et vendu par l'entreprise Mauve Bonbon inc.

Mise en garde à la population

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Mauve Bonbon inc., avise les personnes qui souffrent d'une allergie au lait ou au soya de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, ce produit contient de ces substances allergéniques malgré l'allégation contraire présente sur l'étiquette.

face arrière (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Trésor caché (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « Trésor caché framboises bleues et pêche de rêve » Lait Soya 45 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de lait et de soya

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente dans plusieurs établissements de la province de Québec et sur Internet. Il était emballé dans un contenant de plastique transparent. Le produit était vendu à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au lait ou au soya. De plus, les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5678

Source :

Relations médias

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SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation