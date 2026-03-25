Présence non déclarée de blé, de soya, d'anchois et de sulfites dans divers mets de marque Salsa cuisine préparés et vendus par l'entreprise Salsa le Marché

soupe aux légumes (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Spaghetti Italien (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

tourtière (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Tourtière (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination

du produit Allergènes Formats Lot visé « Poulet aigre-doux » Anchois 350 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'anchois « Cigares aux choux » Blé Soya 365 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de soya « Potage aux carottes » Blé Soya Tous les formats Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de soya « Soupe aux gourganes » Blé 500 ml 1 L Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé « Ragoût de boulettes » Soya Sulfites 1 kg 500 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites « Sauce à spaghetti » Blé Soya 500 g 1 L Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de blé « Lasagne viande » Soya 430 g 1 kg Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya « Spaghetti italien » Soya 350 g Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya « Soupes aux légumes » Soya 500 ml 1 L Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya « Tourtière » Soya 500 g 1,25 kg 3,1 kg Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'aux deux autres succursales situées au :

535, rue Principale, à Saint-François-de-Sales

216, rue des Oblats Ouest, à Saguenay

Les soupes et les sauces étaient emballées dans des pots de plastique transparent, tandis que les repas de lasagne, de spaghetti italien et de tourtière étaient emballés dans des contenants d'aluminium munis d'un couvercle de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état congelé ainsi qu'à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au soya, aux anchois ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5679

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

[email protected]

Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation