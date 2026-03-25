Présence non déclarée de blé, de soya, d'anchois et de sulfites dans divers mets de marque Salsa cuisine préparés et vendus par l'entreprise Salsa le Marché

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Salsa le Marché, située au 873, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au soya, aux anchois ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence d'anchois
« Cigares aux choux »
Blé
Soya
365 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de soya
« Potage aux carottes »
Blé
Soya
Tous les formats
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé et de soya
« Soupe aux gourganes »
Blé
500 ml
1 L
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de blé
« Ragoût de boulettes »
Soya
Sulfites
1 kg
500 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de sulfites
« Sauce à spaghetti »
Blé
Soya
500 g
1 L
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya et de blé
« Lasagne viande »
Soya
430 g
1 kg
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya
« Spaghetti italien »
Soya
350 g
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya
« Soupes aux légumes »
Soya
500 ml
1 L
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya
« Tourtière »
Soya
500 g
1,25 kg
3,1 kg
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de soya
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'aux deux autres succursales situées au :
535, rue Principale, à Saint-François-de-Sales
216, rue des Oblats Ouest, à Saguenay
Les soupes et les sauces étaient emballées dans des pots de plastique transparent, tandis que les repas de lasagne, de spaghetti italien et de tourtière étaient emballés dans des contenants d'aluminium munis d'un couvercle de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état congelé ainsi qu'à l'état réfrigéré.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, au soya, aux anchois ou aux sulfites et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque: classe 1 Numéro de référence: 5679
Source: Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected] Québec.ca
SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
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