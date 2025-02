Présence non déclarée de blé, de gluten, de moutarde, de soya, de sulfites et de sésame dans divers mets préparés et vendus par l'entreprise La Cuisine de Tony

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise La Cuisine de Tony, située au 4928, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, à la moutarde, au soya, aux sulfites ou au sésame et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits, en plus des allergènes déjà déclarés, contiennent ou pourraient contenir de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Poulet parmigiana (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Arancini poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Mac et cheese (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergènes Format Lot visé « Arancini poulet » Soya Sulfites Sésame Gluten (orge, avoine, seigle) Unitaire Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau « Poulet parmigiana » Blé Soya Sésame Gluten (orge, avoine, seigle) Variable « Mac & cheese » Pourrait contenir de la moutarde et du soya 700 g

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés dans un contenant de plastique ou d'aluminium muni d'un couvercle de plastique transparent. Ils étaient vendus à l'état réfrigéré ou congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au blé, à la moutarde, au soya, aux sulfites ou au sésame et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5215

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation