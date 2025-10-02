OTTAWA, ON, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement fédéral de mettre fin immédiatement à la grève à Postes Canada.

« Les réformes annoncées par le gouvernement pour moderniser Postes Canada sont indispensables à sa survie. Il est extrêmement décevant que le syndicat ait choisi de punir les clients restants de Postes Canada plutôt que de collaborer avec la société et le gouvernement pour mettre en œuvre les changements essentiels qui assureront la viabilité des services postaux. Ottawa doit mettre fin à la grève et aller de l'avant avec les réformes annoncées », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

La dernière grève, qui s'est déroulée du 15 novembre au 17 décembre 2024, a coûté plus d'un milliard de dollars aux PME. Selon les données de la FCEI , 13 % d'entre elles ont cessé d'utiliser Postes Canada depuis. Près des deux tiers affirment qu'elles feraient de même s'il y avait une nouvelle grève.

« Les PME représentent l'un des derniers groupes de clients rentables pour Postes Canada. Chaque interruption de service entraîne le départ définitif d'un nombre croissant d'entreprises. Cette grève complique évidemment la mise en œuvre des changements prévus pour Postes Canada », ajoute M. Guénette.

La ligne d'aide aux entreprises de la FCEI reçoit de nombreux appels désespérés de propriétaires de PME :

Une entreprise de vêtements au Québec a vu ses ventes en ligne chuter de 25 % lors de la dernière grève. Elle craint le même impact avec cette nouvelle grève.

Une imprimerie en Colombie-Britannique voit son chiffre d'affaires s'effondrer faute de pouvoir livrer ses produits et d'option viable pour expédier ses cartes de vœux ou ses reproductions d'art.

Une ferme laitière en Ontario , qui avait transféré la majorité de ses paiements en ligne après la dernière grève, a actuellement un chèque de plusieurs milliers de dollars retardé dans le courrier.

Une firme d'architecture en Alberta , qui dépend de Postes Canada pour 85 % de ses comptes à recevoir et à payer, s'inquiète du retard des chèques destinés à ses consultants, ouvriers qualifiés et employés.

« L'année a été difficile pour les propriétaires de PME en raison de la hausse des frais d'exploitation et de l'incertitude causée notamment par les tarifs douaniers. Les PME ont besoin de stabilité à l'approche de la saison du magasinage des Fêtes. Nous demandons au gouvernement fédéral d'intervenir rapidement pour que les employés de Postes Canada retournent au travail afin que les PME puissent compter sur ses services », soutient Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Les propriétaires de PME touchés par la grève de Postes Canada sont invités à partager leur expérience en visitant fcei.ca .

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

