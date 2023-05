Les collaborateurs de IKEA Canada partagent leurs expériences dans le cadre de la campagne Construisez votre carrière avec IKEA.

BURLINGTON, ON, le 2 mai 2023 /CNW/ - Un emploi doit avoir un but précis. Selon un récent sondage commandé par IKEA Canada, près de neuf Canadiens sur dix (85 %) reconnaissent qu'il est important pour eux de travailler pour des employeurs axés sur les objectifs et qui respectent leurs valeurs. IKEA, l'une des premières marques engagées du monde, a lancé aujourd'hui une campagne de marque résolument différente. Elle présente les histoires de quelques-uns des 7400 collaborateurs que compte IKEA Canada à l'échelle nationale, qui aspirent ensemble à améliorer le quotidien du plus grand nombre.

Les collaborateurs de IKEA Canada partagent leurs expériences dans le cadre de la campagne Construisez votre carrière avec IKEA. (Groupe CNW/IKEA Canada)

« Dans le cadre de l'expansion de nos activités au Canada, y compris l'ouverture d'un nouveau petit magasin au Scarborough Town Centre cet été, nous cherchons à recruter des talents de qualité tout en créant une relation durable avec nos collaborateurs actuels, a déclaré Tanja Fratangeli, PDG et directrice du développement durable intérimaire chez IKEA Canada. La campagne Construisez votre carrière avec IKEA met au premier plan nos collaborateurs et souligne la diversité des occasions que nous facilitons. »

Le sondage IKEA révèle que les possibilités de perfectionnement professionnel sont importantes pour les Canadiens. En effet, les deux tiers d'entre eux (67 %) recherchent des entreprises qui offrent la possibilité de travailler dans différents secteurs, tandis que près de huit personnes sur dix (77 %) souhaitent acquérir de nouvelles compétences. La campagne Construisez votre carrière avec IKEA démontre la grande variété de carrières possibles chez l'un des principaux détaillants d'articles d'ameublement.

Parmi les collaborateurs présentés dans la campagne figure Ramiro Pintor Penagos, qui est arrivé au Canada en 2019 après avoir quitté la Colombie. Après avoir passé 25 ans dans l'armée, il a entamé une nouvelle carrière chez IKEA Calgary en tant que collaborateur Flux des services.

« Ma famille s'est installée au Canada pour y construire son avenir, et nous sommes reconnaissants des possibilités qui nous ont été offertes. La culture IKEA en fait un environnement propice à l'apprentissage de nouvelles compétences. Mes filles Laura et Diana se sont jointes à moi pour travailler chez IKEA Calgary et ont élargi leur carrière aux services Ventes et Opérations », a-t-il déclaré.

À travers des récits inspirants et émouvants, la campagne Construisez votre carrière avec IKEA vise à présenter plusieurs façons dont des carrières ont été bâties chez IKEA, et ce, grâce au soutien de l'entreprise. D'autres collaborateurs sont présentés, notamment Soly Joyal, personne collaboratrice Recouvrement et qualité à Beauharnois, et Daphne Emmanuel, chef de rayon chez IKEA Halifax. La campagne démontre que la priorité absolue est accordée au personnel, qu'il s'agisse d'atteindre des objectifs professionnels ou personnels, et qu'il existe une possibilité d'évoluer au sein de l'entreprise. Mettant en valeur des articles IKEA emblématiques et des objets appartenant à plusieurs collaborateurs, la campagne donne un aperçu de la manière dont l'entreprise crée des espaces et des possibilités pour tous les membres de la famille IKEA, ou pour ceux qui souhaitent la rejoindre.

« Chez IKEA, notre mission est notre superpouvoir. Nous nous efforçons d'être un employeur qui incarne ses valeurs au quotidien, déclare Tanya Bevington, directrice Communications chez IKEA Canada. Qu'il s'agisse de planter des arbres, de préparer des repas pour notre communauté ou de défiler pour la fierté dans tout le pays, nos collaborateurs se rassemblent autour d'idées auxquelles nous croyons tous. »

RESSOURCES POUR LA CAMPAGNE

Découvrez les histoires des collaborateurs qui participent à la campagne Construisez votre carrière avec IKEA. Apprenez-en davantage sur leur parcours IKEA et sur la façon dont la mission de l'entreprise se concrétise au quotidien :

À PROPOS DU SONDAGE IKEA

IKEA Canada a travaillé avec Hill+Knowlton Strategies et a fait appel au panel en ligne Leger Opinion pour sonder 1500 Canadiens entre le 14 et le 16 avril 2023. L'échantillonnage a été effectué selon des critères d'âge, de genre et de région. Le temps de réponse au sondage était inférieur à 5 minutes. Les données ont été pondérées en fonction de l'âge, du genre et de la région, conformément aux chiffres du recensement de 2016. La marge d'erreur associée pour un échantillon de n=1500 sélectionné au hasard serait de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 389 magasins IKEA dans 32 pays, dont 15 au Canada. L'année dernière, le nombre de personnes qui ont visité un magasin IKEA Canada s'est établi à 26 millions ; quant au nombre de personnes qui ont visité le site fr.IKEA.ca, il s'est chiffré à 189 millions. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

Pour les requêtes médiatiques :

Lisa Huie

Responsable des relations publiques

IKEA Canada

[email protected]

SOURCE IKEA Canada