Presque tous les parents (94 %) offrent un soutien financier à leurs enfants pendant leurs études postsecondaires. Parmi ce nombre, ils sont 71 % à affirmer que cette aide nuit à leur capacité à subvenir à leurs propres besoins financiers de base ou à s'offrir des activités supplémentaires.

TORONTO, le 27 août 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage du Groupe Banque TD révèle les difficultés auxquelles font face actuellement de nombreux étudiants et parents canadiens relativement au financement des études postsecondaires.

En effet, 65 % des étudiants canadiens se définissent comme instables sur le plan financier, et près de la moitié (45 %) ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins de base comme la nourriture et le logement à l'heure actuelle. Plus du tiers (37 %) des étudiants comparent leur situation financière à celle des autres, et 28 % ne se sentent pas à la hauteur par rapport aux personnes qui semblent plus à l'aise qu'eux financièrement. Parmi les étudiants qui ont participé au sondage, 64 % établissent une certaine forme de budget pour faire le suivi de leurs dépenses mensuelles, mais moins de la moitié (41 %) se disent en mesure de le respecter sur une base régulière.

Même si de nombreux étudiants ont un budget, 61 % d'entre eux déclarent qu'ils aimeraient en savoir plus sur les stratégies de budgétisation et de planification financière, et près de la moitié (46 %) voudrait en apprendre davantage sur l'épargne et les instruments de placement tels que les régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et les certificats de placement garanti (CPG). Fait intéressant, un étudiant sur cinq (20 %) obtient principalement ses conseils financiers sur des plateformes de médias sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube.

« Notre sondage fait état de la volonté de nombreux étudiants de niveau postsecondaire au Canada d'en savoir plus sur l'élaboration d'un budget et la gestion de leurs finances, et c'est encourageant de voir qu'ils recherchent des conseils à ce sujet, affirme Emily Ross, vice-présidente, parcours Conseils sur les services bancaires courants à la TD. Cela dit, les étudiants doivent faire attention lorsqu'ils suivent des conseils financiers sur les médias sociaux, car souvent les sources ne sont pas vérifiées ni adaptées aux circonstances particulières de chaque client. »

La majorité des parents offrent un soutien financier important tout en reconnaissant que leurs enfants doivent adopter de meilleures habitudes de dépenses

Du point de vue des parents d'étudiants de niveau postsecondaire, 94 % déclarent fournir un certain niveau de soutien financier à leur enfant, et 58 % d'entre eux disent offrir un soutien important.

Les parents sont aussi inquiets quant à la capacité de leurs enfants à établir un budget et 87 % estiment qu'il y a matière à amélioration à cet égard. Parmi les principaux aspects à améliorer, les parents ont mentionné les suivants :

Adoption de meilleures habitudes de dépenses (60 %)

Meilleure littératie financière (42 %)

Moindre dépendance du soutien financier des parents (37 %)

Utilisation d'applis financières pour mieux faire le suivi de leur budget (27 %)

« Selon le sondage, les parents canadiens reconnaissent que les connaissances financières et les habitudes de dépenses de leurs enfants pourraient être meilleures, ajoute Emily Ross. À la TD, nous comprenons qu'être confronté aux pressions financières qui accompagnent les études postsecondaires peut s'avérer difficile, et nous fournissons des solutions pouvant alléger le fardeau des parents tout en contribuant à éduquer les étudiants. Notre équipe de professionnels certifiés et nos outils de budgétisation peuvent soutenir les parents et les étudiants qui souhaitent redéfinir leurs priorités d'épargne et les aider à faire face aux coûts de l'enseignement supérieur avec plus de confiance et moins de stress. »

Aider les étudiants de niveau postsecondaire et leurs parents à se préparer pour l'avenir

La TD propose aux étudiants et à leurs parents plusieurs outils et ressources pour l'élaboration d'un budget et la planification financière dans le contexte des études postsecondaires :

Le Calculateur de budget étudiant TD a été conçu pour aider les étudiants à gérer leurs finances plus efficacement en entrant leurs diverses sources de revenus et de dépenses (revenu d'un travail à temps partiel, aide financière, droits de scolarité, manuels scolaires, autres frais de subsistance, etc.) afin qu'ils puissent voir où va leur argent et apporter les ajustements si nécessaires.

L'outil Dépense TD permet aux utilisateurs de prendre en main leur épargne et leurs dépenses en faisant un suivi quotidien et mensuel de leur flux de liquidités, en créant une liste des objectifs d'épargne à réaliser et en obtenant des renseignements pour les concrétiser.

Le Portail de conseils pour les étudiants de la TD aide les étudiants dans leur parcours financier pendant leurs études et au-delà grâce à une variété d'outils et de conseils en matière de planification financière.

À propos du sondage

Le sondage Maru Public Opinion, réalisé pour le compte de la TD, a été mené par les spécialistes en collecte de données et d'échantillons de Maru/Blue. Parmi les 1 029 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui étaient panélistes en ligne de La Voix Maru et qui ont été interrogés du 26 juillet au 4 août 2024, 514 sont actuellement inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire et 515 sont des parents d'étudiants de niveau postsecondaire. Les résultats de ce sondage ont été pondérés par région pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ +/- 4,3 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

