MONTRÉAL, le 29 mars 2023 /CNW/ - Un an après la transaction qui a privatisé la compagnie sous un nouveau consortium de propriétaires, Cominar renouvelle son positionnement de marque qui réitère son importance dans le marché immobilier au Québec et qui atteste son ambition pour le futur.

Cominar - Près de l'humain. Prêts pour demain. Nouvelle vidéo corporative de Cominar.

Forte de près de soixante ans d'expertise et d'expérience, Cominar a façonné le paysage immobilier depuis ses débuts et s'est continuellement démarquée par son approche terre à terre et conviviale. Le nouveau positionnement de marque vise à réaffirmer la volonté de Cominar de se distinguer dans le secteur et dans le cœur de ses clients, dans les moyens comme dans la manière.

Cominar prend position avec une nouvelle ambition : façonner des communautés d'avenir modernes et marquantes.

Avec ses actifs commerciaux situés stratégiquement près des axes routiers et du réseau de transport en commun, Cominar vise à développer des milieux de vies qui pourront accueillir toutes les sphères du quotidien. Centropolis est un premier exemple de cette vision, où des immeubles locatifs sous la bannière de Mostra sont présentement en construction en partenariat avec Cogir et Divco. Ce projet vise à créer à Centropolis un espace où l'on pourra vivre, travailler et s'amuser.

« Aujourd'hui, nous prenons position, affirme Mario D. Morroni, président et chef de la direction de Cominar. Nous nous sommes dotés d'un plan clair qui vise à créer davantage de valeur ici, aujourd'hui et demain. Le monde continue de changer et l'immobilier doit s'adapter aux besoins des communautés et aux défis de la société. Notre nouvelle signature, Près de l'humain, prêts pour demain, encapsule l'esprit de ce que nous souhaitons accomplir : proximité et pertinence dans tout ce que nous faisons. »

Une plateforme de marque qui renouvelle ses convictions

Le nouveau positionnement s'inscrit dans la continuité du renouvellement de marque lancé en 2018, lors duquel Cominar avait modernisé son logo et son image de marque. Avec son nouveau positionnement, Cominar (ré)affirme sa volonté de mettre l'humain en tête de liste de ses priorités.

Connectés, agréables et inspirants comme jamais

« Nous avons misé sur nos atouts afin que ce positionnement reflète notre essence aujourd'hui tout en étant résolument tourné vers l'avenir et la modernité, déclare Sandra Lécuyer, cheffe, culture et marque. Je suis fière de cette nouvelle signature parce qu'elle est en adéquation avec notre conviction qu'un monde meilleur est fait d'expériences partagées à travers des lieux en commun. Près de trois ans après le début de la pandémie qui a changé le monde, nous sommes convaincus que la vie est plus belle lorsque nous nous côtoyons dans des espaces inspirants. »

Faisant suite au lancement interne auprès de ses employés fiers ambassadeurs de ce nouveau positionnement, Cominar lance sa plateforme de marque via une page dédiée sur son site web, une vidéo ainsi qu'une campagne publicitaire qui se déploiera principalement sur les médias sociaux et divers médias québécois au cours des mois d'avril à septembre 2023.

À PROPOS DE COMINAR

Fondé en 1965, Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidés par nos valeurs et notre expertise, notre mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de notre portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Détenant des actifs à haut potentiel de densification et situés stratégiquement près des principaux axes de transport, notre ambition est de bâtir des communautés d'avenir qui transformeront le paysage urbain et contribueront positivement au développement des collectivités d'aujourd'hui et de demain. Notre signature, 'Près de l'humain. Prêts pour demain.' guide nos actions au quotidien et nous permet de faire de nos immeubles des destinations du quotidien aussi attrayantes que conviviales. www.cominar.com

