Près de 90 professionnelles en soins se joignent à la FIQ

MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Les professionnelles en soins du CHSLD Jardins du Haut-St-Laurent et du CHSLD Côté-Jardins ont choisi de se joindre à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, à la suite de la fusion des établissements.

Ce sont 84 infirmières et infirmières auxiliaires qui ont décidé d'être membres du Syndicat des professionnelles en soins de Québec (SPSQ), affilié à la FIQ.

« C'est toujours un plaisir de constater que les professionnelles en soins sur le terrain reconnaissent notre expertise dans la défense de leurs droits, et qu'elles sont fières de joindre leur voix à celles de 80 000 autres membres que nous représentons. Il n'y a personne de mieux placé que les professionnelles en soins pour porter la voix d'autres professionnelles en soins dans les plus hautes instances! », déclare Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Le vote s'est tenu du 28 août au 22 septembre 2023. Le taux de participation a été très élevé, soit 86 %. Les professionnelles en soins des deux CHSLD ont choisi la FIQ à plus de 80 %.

« Je leur souhaite la bienvenue parmi nous et je les félicite pour leur mobilisation et leur engagement », conclut Julie Bouchard.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Félix Tremblay, Conseiller syndical en relations de presse, 418-559-2223, [email protected]