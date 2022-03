Près de 9 M$ pour soutenir les hôteliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAINT-GÉDÉON, QC, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'accorder une aide financière de 8 969 238 $ à 6 établissements hôteliers du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour appuyer la réalisation de leurs projets de rénovation ou d'amélioration d'équipements et d'infrastructures. Ce soutien de taille est attribué sous forme de prêt dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 ‒ Fonds de financement pour les établissements hôteliers, du ministère du Tourisme.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Éric Girard, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, et le député de Dubuc, M. François Tremblay, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Rappelons que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière totale de 31 325 809 $ à 20 entreprises hôtelières, situées dans 11 régions du Québec, pour appuyer 21 projets par le biais du Fonds de financement pour les établissements hôteliers. L'aide apportée contribuera à la compétitivité de la destination, le tout dans une perspective d'un retour à la croissance vigoureux pour l'industrie touristique.

Citations :

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a toujours été présent pour soutenir l'industrie touristique. L'annonce d'aujourd'hui en témoigne encore une fois. Préserver et augmenter la capacité d'accueil de notre destination, en plus d'améliorer l'expérience des visiteurs, est primordial pour que le Québec continue à se distinguer et à demeurer compétitif. Les nombreux projets des gestionnaires d'établissements hôteliers confirment leur volonté d'en donner toujours plus à leur clientèle. Je salue le travail exceptionnel de ces entrepreneurs! Leur passion et leur détermination contribuent à la vitalité économique et touristique de nos régions et font rayonner le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Je suis vraiment fière de l'importante aide financière accordée par notre gouvernement. L'annonce d'aujourd'hui montre que nous avons à cœur d'encourager les hôteliers québécois à aller de l'avant et de les accompagner dans le développement de leurs entreprises. Ces nombreuses initiatives constituent un atout pour rendre notre belle région plus attrayante pour les visiteurs du Québec et d'ailleurs. Le tourisme dynamise de façon importante l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Félicitations à nos entrepreneurs, à qui je souhaite le meilleur des succès! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« Je me réjouis de l'appui financier annoncé, car il contribuera à rehausser la qualité de notre parc hôtelier. C'est avec enthousiasme que je constate que deux projets ont été mis sur pied par des gestionnaires d'établissements hôteliers de ma circonscription. Grâce à leur travail, notre région sera encore plus accueillante! »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le tourisme est un moteur de développement économique majeur pour notre région, et c'est pourquoi je suis heureuse qu'un hôtelier de ma circonscription reçoive cette aide financière afin de répondre encore mieux aux besoins de sa clientèle. Comme députée de Roberval, je suis particulièrement fière de ce projet, qui rehaussera d'un cran notre attractivité. Bravo! »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Je suis ravi que la Maison de Vébron, un établissement hôtelier réputé de L'Anse-Saint-Jean, puisse bénéficier d'une aide financière destinée à améliorer le confort des visiteurs qui auront la chance d'y séjourner. Ce soutien contribuera à consolider sa position en tant que destination touristique de haut calibre dans Dubuc. »

François Tremblay, député de Dubuc

Faits saillants :

L'aide financière allouée aux entreprises de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se répartit comme suit :

Organisme Projet Aide accordée Hôtel Chicoutimi Rénovation des chambres, des salles de réunion et des aires communes 3 600 000 $ Auberge des îles Rénovation des chambres, des salles de réunion et des aires communes 1 920 000 $ Maison de Vébron Rénovation des aires communes 229 600 $ Travelodge Alma Rénovation intérieure et d'équipements 216 000 $ Hôtel château Roberval Travaux de rénovation 1 570 118 $ La Saguenéenne Travaux de rénovation 1 433 520 $ TOTAL

8 969 238 $

Le Fonds vise la rénovation et la mise à niveau :

des unités d'hébergement;



des salles de réunion et de congrès;



des aires publiques (hall d'entrée, réception, aires de repos, toilettes publiques, bars et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de l'immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).

Il vise aussi l'ajout d'infrastructures hôtelières ainsi que l'amélioration et l'adaptation des équipements et des infrastructures en vue de respecter les mesures sanitaires.

