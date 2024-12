Près de 9 M$ pour développer le tourisme de nature et d'aventure quatre saisons à la Station touristique Massif-du-Sud

LÉVIS, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de près de 9 millions de dollars pour bonifier et diversifier l'offre touristique de la Station touristique Massif-du-Sud en y développant des activités de tourisme de nature et d'aventure qui permettront son ouverture à l'année.

Cette annonce a été faite en compagnie de Mme Sarah Audet, directrice de comptes principale d'Investissement Québec.

Plus précisément, l'aide accordée servira à la mise en place des initiatives suivantes :

concevoir, construire et aménager une piscine-plage familiale, incluant un bâtiment d'accueil et de services, des jeux d'eau et un terrain de volley-ball de plage;

concevoir et construire un parcours intérieur d'escalade et de divertissement;

aménager une cinquantaine de kilomètres de sentiers de vélo de montagne et acquérir des vélos de montagne à des fins de location;

aménager une tour d'observation au sommet de la montagne, un parcours de disque-golf, un parc pour vélo, des sentiers de randonnée, des plateformes de repos et des aires de pique-nique;

construire un bâtiment d'accueil et de services au sommet de la montagne, des microchalets ludiques à la base de la montagne et des chalets rustiques en montagne.

L'industrie touristique joue un rôle économique important dans la Chaudière-Appalaches. Selon les données les plus récentes du ministère du Tourisme, la contribution à l'économie des secteurs associés au tourisme s'y élevait à plus de 477 millions de dollars en 2021. La région comptait plus de 950 entreprises et de 15 280 emplois dans ces secteurs en 2023.

Citations :

« Le tourisme est un levier économique essentiel pour toutes nos régions et la Chaudière-Appalaches ne fait pas exception. Notre gouvernement investit dans des projets qui enrichissent l'offre touristique et génèrent des retombées économiques qui soutiennent les missions principales de l'État tout en profitant aux communautés locales et régionales. Des initiatives comme celle de la Station touristique Massif-du-Sud renforcent notre prospérité collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'importance qu'accorde notre gouvernement à l'essor de l'offre touristique de Bellechasse et de la Chaudière-Appalaches tout entière se concrétise encore une fois à travers le soutien apporté à la Station touristique Massif-du-Sud. Cet investissement de 5 millions de dollars pour développer le tourisme de nature et d'aventure contribue à diversifier l'offre touristique et à dynamiser l'économie locale, tout en mettant en valeur notre belle nature à longueur d'année. Je tiens à saluer la vision et le travail de l'équipe de la station. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« Cette annonce marque une étape significative du plan de développement sur lequel nous travaillons depuis l'acquisition de la station il y a deux ans. C'est avec fierté que nos équipes mènent de front le déploiement de projets majeurs, dans le plus grand respect des écosystèmes en place, afin de faire de la station une destination touristique quatre saisons diversifiée, durable et pérenne. »

Pierre-Yves Charest, propriétaire de la Station touristique Massif-du-Sud

Faits saillants :

L'aide financière se compose d'une somme de 5 millions de dollars accordée par le ministère du Tourisme dans le cadre du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique (PARIT) et d'une somme de 3,98 millions allouée par Investissement Québec depuis ses fonds propres.

Depuis la création du PARIT en 2021, 294 millions de dollars ont été investis afin de soutenir 122 projets. Au total, ce programme devrait permettre des investissements de plus de 681 millions.

Renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques qui présentent un effet structurant pour leur région. Appuyer des projets qui favorisent la rétention de la population québécoise ou qui motivent ses déplacements. Accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée. Augmenter l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.

La mission de la Station touristique Massif-du-Sud est de rendre accessible la pratique d'activités sportives et de plein air de haut niveau.

