Près de 660 000 $ pour favoriser l'accès à la justice

QUÉBEC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une somme de 657 484 $ pour la réalisation de 14 projets dans le cadre du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice.

Cette aide financière, qui provient du Fonds Accès Justice, assurera la réalisation d'initiatives centrées sur les besoins des citoyennes et des citoyens en matière d'accès à la justice. Trois priorités ont été retenues dans la cadre de la sélection des projets :

le développement ou la consolidation de l'offre des services à la population, en particulier l'accompagnement et les services juridiques;

la promotion et le développement de la justice participative, dont les modes de prévention et de règlement des différends;

le soutien aux personnes en situation de vulnérabilité vivant des enjeux en matière d'accès à la justice.

L'aide financière accordée pour les initiatives est d'une somme maximale de 50 000 $ par projet et contribuera à mieux informer et outiller la population.

La liste des projets soutenus est présentée en annexe.

Citation

« Au cours des dernières années, nous avons déployé de nombreux efforts pour offrir aux gens des services de justice centrés sur leurs réalités et à travers lesquels ils peuvent se retrouver facilement. L'accès à la justice est intimement lié à la confiance qu'accorde la population au système de justice et il est au cœur de chacune de nos décisions. Plus les citoyennes et citoyens seront informés sur leurs droits et plus ils sauront comment les faire valoir, plus ils feront confiance au système de justice. Nous remercions les organismes qui, chaque année, s'impliquent, se dévouent et contribuent à rendre la justice plus accessible et plus humaine. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Lien connexe

Pour en apprendre davantage sur le programme :

Faciliter l'accès à la justice | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Annexe

Liste des projets subventionnés 2023-2024

Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice

Nom de l'organisme Titre du projet Régions concernées/

Villes concernées 1. Société Elizabeth Fry du Québec Services d'accès à la justice pour les femmes

judiciarisées L'ensemble du Québec 2. Collectif Ex-Placé DPJ Droit de Cité 2.0 L'ensemble du Québec 3. InfoLogis Mauricie Consolidation de l'offre des services en matière

d'informations sur le droit des locataires et

d'accompagnement de ménages considérés

comme vulnérables (COSIDLA) Mauricie 4. Centre Louise-Amélie Accès à la justice : information, accompagnement

et soutien Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 5. Clinique Droits Devant (CDD) L'intervention par les pairs ayant connu

l'itinérance : un ingrédient essentiel pour

favoriser l'accès à la justice Montréal 6. Justice alternative du Haut-Richelieu Escouades JSC Montérégie 7. La Maison Bleue Accompagnement juridique : pour faire tomber

les barrières Montréal 8. Centre de justice de proximité du Grand-Montréal Projet d'assistance juridique familiale : faciliter

l'accès aux droits et aux pensions alimentaires

pour enfants L'ensemble du Québec 9. Clinique d'accompagnement juridique Droit de cité Travail de proximité et d'accompagnement dans

un contexte de droit pénal et criminel pour les

personnes en situation de vulnérabilité Capitale-Nationale 10. Juristes à domicile La tournée des RPA (résidences privées pour aînés) Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal 11. Front commun des personnes assistées sociales du Québec Développement d'outils d'information à l'intention

des personnes assistées sociales L'ensemble du Québec 12. Université Laval / Faculté de droit La Clinique juridique en droit civil de l'Université

Laval : l'humanisation et l'amélioration de

l'expérience juridique par la création d'un nouveau

guichet d'accès de première ligne Capitale-Nationale 13. Organisation populaire des droits sociaux (OPDS) Clinique de vulgarisation et d'accompagnement

sur les recours en vertu de l'article 104 de la Loi

sur l'aide aux personnes et aux familles (Loi 57) Ensemble du Québec 14. Le Collectif juridique Capsules d'information juridique pour les

personnes non représentées par avocat(e) L'ensemble du Québec

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418 809-7269; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]