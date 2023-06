Près de 450 défunts toujours en attente d'être inhumés au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges : Les familles dénoncent le manque total d'humanisme du cimetière et du syndicat CSN

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Depuis le 12 janvier 2023, les familles des défunts devant être inhumés au Cimetière Notre-Dame-des-Neige sont dans l'impossibilité d'inhumer leurs morts avec honneur et dignité en raison du présent Conflit de travail.

UN PEU D'HUMANISME POUR LES FAMILLES ENDEUILLÉES.

Le porte-parole de L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (l'Association), Monsieur Paul Caghassi, interpelle le Cimetière et le syndicat à entamer le processus d'arbitrage, tel que le permet la loi, continuer à négocier tout en retournant au travail.

Les familles endeuillées sont désemparées par cet autre conflit de travail qui n'a pas lieu d'être. Le manque d'humanisme, la révoltante prise d'otage du processus de deuil et l'égoïsme des deux parties n'a pas d'équivalent dans le monde d'aujourd'hui. L'Association rappelle que la mort est une fatalité à laquelle on n'échappe pas. La mort fait partie de la vie, mais pas les grèves et les lockouts qui sont des choix. Le Cimetière et le syndicat ont encore le CHOIX de régler, tout comme ils ont le devoir de faire des compromis.

L'Association demande respectueusement à tous les acteurs d'intervenir : Monsieur Legault, Monsieur Boulet, Monseigneur Lépine et Madame Senneville votre responsabilité est engagée dans ce conflit.

L'Association demande au Gouvernement d'intervenir et d'imposer sa solution. Monsieur Legault, vous nous avez montré votre humanisme pour les vivants lors de la pandémie, maintenant il faut le faire pour défunt et leurs familles endeuillées. Ces familles sont désespérées et s'enfoncent chaque jour plus profondément dans la tristesse.

SOURCE L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

