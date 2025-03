Pour protéger les familles, l'Association (CNDDN) soutient le PL-89 et le ministre Boulet

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges soutient sans réserve le projet de loi PL-89 du ministre Jean Boulet. Ce projet représente une avancée significative pour la protection des familles endeuillées, particulièrement vulnérables face aux conséquences néfastes des conflits de travail. L'introduction d'un service minimal et de l'arbitrage obligatoire permettra d'éviter les situations de blocage prolongé et douloureuses que nous avons connues par le passé. »

Le PL-89 offre une solution concrète pour moderniser la gestion des conflits de travail et prévenir les impacts négatifs sur la population. Notre soutien à ce projet de loi ne vise nullement à prendre parti pour le patronat ou les syndicats, mais uniquement à garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens, et ce, dans le respect des familles en deuil. Il est impératif de protéger les plus fragilisés. »

Les familles confrontées à un deuil ont déjà subi une épreuve immense. Il est inacceptable qu'elles doivent, en plus, faire face à des perturbations liées à des conflits de travail prolongés, comme ce fut le cas au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Le PL-89, avec son mécanisme de service minimal et d'arbitrage obligatoire, permettra de mieux encadrer ces situations et d'assurer le respect de la dignité humaine en toutes circonstances.

SOURCE L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

