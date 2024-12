Près de 23 000 $ recueillis pour lutter contre l'insécurité alimentaire lors de La Guignolée du Plateau-Mont-Royal

MONTRÉAL, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Grâce à l'engagement des organismes communautaires, la Société de Développement de l'Avenue du Mont-Royal (SDAMR), représentant les commerçants de l'avenue du Mont-Royal, et les élus locaux de tous les niveaux de gouvernement, des dons et des denrées ont été recueillis pour soutenir les besoins en sécurité alimentaire du Plateau-Mont-Royal. Depuis le 4 novembre, 22 765 $ et plus de 250 kg de denrées alimentaires et produits de première nécessité ont été récoltés lors de La Guignolée du Plateau-Mont-Royal.

À nouveau cette année, la SDAMR, qui représente les commerçants de l'avenue du Mont-Royal, est fière de participer à la Guignolée du Plateau-Mont-Royal en partenariat avec la CDC du Plateau. Un don de 5 000 $ sera remis à la CDC pour l'occasion, en plus de la participation de toute l'équipe aux activités prévues. « Les enjeux liés à la sécurité alimentaire sont grands auprès de la population et il est de notre devoir d'apporter humblement notre contribution », déclare Claude Rainville, directeur général de la SDAMR.

« Grâce à la solidarité de notre communauté, des milliers de dollars ont été recueillis, encore une fois cette année, pour les organismes en sécurité alimentaire du Plateau-Mont-Royal. Un immense merci à tous ceux et toutes celles qui contribuent généreusement à la Guignolée pendant le temps des Fêtes, et qui offrent temps, énergie et ressources l'année durant. Votre engagement fait toute la différence », témoigne Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

« Je suis profondément touchée par la solidarité et la générosité de notre communauté lors de la Guignolée du Plateau-Mont-Royal, un événement incontournable dans notre quartier et une cause qui m'est chère. Face à la hausse du coût de la vie, notre engagement envers la sécurité alimentaire est plus crucial que jamais. Cette générosité témoigne de notre unité et de notre force collective en temps de difficulté. En tant que députée fédérale, je continuerai de me battre pour des mesures concrètes, comme le congé de TPS récemment annoncé, afin de soutenir nos concitoyennes et nos concitoyens les plus vulnérables. Je tiens à remercier chaleureusement chaque personne ayant contribué à cette initiative, qui démontre une fois de plus l'esprit de solidarité exceptionnel de notre quartier », ajoute Rachel Bendayan, députée fédérale d'Outremont.

« Je suis heureuse de participer à la Guignolée du Plateau-Mont-Royal, qui rassemble tous les paliers de gouvernement du quartier pour lutter contre la faim. Depuis 2018, année après année, un montant record après l'autre, les résidentes et les résidents du Plateau prouvent qu'ensemble, on peut faire de grandes choses pour le bien-être de nos voisins. Je suis convaincue que cette année aussi la générosité sera au rendez-vous et dépassera nos attentes », déclare Ruba Ghazal, députée provinciale de Mercier.

« Cette année, plus que jamais, les élus du Plateau-Mont-Royal ont voulu s'engager dans cet effort collectif pour soutenir les organismes de sécurité alimentaire du quartier. Face aux crises de plus en plus nombreuses et complexes, il nous semblait essentiel de participer à cette initiative pour montrer notre soutien aux organismes qui travaillent sans relâche pour répondre aux besoins primaires de notre communauté. L'arrondissement a d'ailleurs remis 2 000 $ cette année », souligne Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal.

« Cette année, près de 2 600 ménages ont demandé une aide alimentaire dans le quartier, pour le temps des Fêtes. Avec la hausse constante des loyers et du prix du panier d'épicerie, les personnes résidant dans le quartier sont de plus en plus à risque de vivre une insécurité alimentaire. En effet, selon le Plan de quartier publié par la CDC PMR au début de l'automne 2024, 45 % de la population du Plateau-Mont-Royal vit avec moins de 30 000 $/année (après impôts). Cela fait du Plateau-Mont-Royal, le troisième arrondissement montréalais avec le plus haut pourcentage de sa population en situation de faible revenu. Pour que personne n'ait à choisir entre payer le loyer ou faire l'épicerie, nous vous invitons à répondre à cet appel à la solidarité et ainsi participer à offrir un temps des Fêtes dans la dignité. Merci à celles et ceux qui font de cette Guignolée du Plateau un succès », ajoute Laurence Ingenito, de la CDC Plateau-Mont-Royal.

« Il y a beaucoup de problèmes dans notre monde et ça nous crée de l'anxiété, très souvent on se sent très impuissant, et on peut évidemment regarder ailleurs et faire du déni, mais aussi on peut se mettre dans l'action. Et c'est ça qui peut diminuer la peur et l'anxiété. Donc quand tu t'impliques, j'ai l'impression que, non seulement ça fait une différence, mais en plus, ça fait que tu te sens mieux! C'est bon pour tout le monde », affirme Léa Stréliski, porte-parole de l'événement.

Les dons en argent peuvent encore être faits en ligne sur le site de la CDC Plateau-Mont-Royal ou à l'Intermarché Boyer jusqu'au 24 décembre.

Pour continuer de donner : https://www.zeffy.com/fundraising/389b6f0e-fdf4-4683-b1c0-a2266c2749f5

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Julien Deschênes, Soutien aux élu-es, Cabinet du maire du Plateau-Mont-Royal, 438 821-0752, [email protected]