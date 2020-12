Près de 2 M$ pour soutenir le Restaurant Sagamité

QUÉBEC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de près de 2 millions de dollars au Restaurant Sagamité, situé dans le Vieux-Wendake, près de Québec, pour soutenir sa reconstruction et son expansion.

Le député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement, M. Sylvain Lévesque, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui par l'entremise d'une vidéo.

Bien plus qu'un restaurant, ce joyau du tourisme autochtone québécois propose un concept qui regroupe l'histoire, l'art et la gastronomie. Après son ouverture en 1999, il a connu une progression importante de son chiffre d'affaires, puis a été la proie des flammes en décembre 2018.

Une aide financière de 1 950 000 $ lui est accordée sous forme de prêt pour la réalisation de son projet de reconstruction et d'expansion, qui représente des investissements totaux de plus de 3,6 millions de dollars. Ce projet rejoint deux des produits ciblés par la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel du ministère du Tourisme, en l'occurrence le tourisme gourmand et le tourisme autochtone.

« Je suis très heureuse que votre gouvernement participe à la renaissance du Restaurant Sagamité, une véritable institution à Wendake. Le tourisme autochtone et le tourisme gourmand gagnent constamment en popularité auprès des Québécois, des Canadiens et des visiteurs internationaux. Appuyer des projets du genre, c'est mettre en valeur les traditions et le savoir-faire locaux tout en favorisant le dynamisme économique et culturel de nos régions. Je suis certaine que le nouveau Restaurant Sagamité contribuera à la relance du tourisme à Wendake et dans la grande région de Québec, lorsque la situation sanitaire le permettra. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je me réjouis du fait que le Restaurant Sagamité donnera encore une fois l'occasion à ses visiteurs de découvrir un pan de la culture wendat, en plus de contribuer à la vitalité économique de Wendake. Ce genre d'établissement est un bel exemple des nombreuses possibilités qui existent pour en apprendre davantage sur les Premières Nations et renforcer nos liens. Je salue la persévérance et la vision de son propriétaire, et je suis convaincu que cette nouvelle aventure sera un succès. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Le soutien apporté au Restaurant Sagamité contribuera à offrir une expérience immersive créative et unique de la culture wendat. Grâce à sa position stratégique dans le Vieux-Wendake, cet établissement redeviendra une destination de choix des touristes et générera des retombées pour l'ensemble de la communauté. Je suis fier que votre gouvernement encourage l'entrepreneuriat autochtone et l'économie de Wendake! »

Sylvain Lévesque, député de Chauveau et whip adjoint du gouvernement

Le Restaurant Sagamité est situé dans le Vieux-Wendake, à quelques pas du site de la chute Kabir Kouba ainsi que de multiples boutiques se trouvant sur la même artère. Il a longtemps été une destination prisée des touristes.

Ce projet de reconstruction et d'expansion devrait permettre, à terme, de créer au moins 70 emplois.

