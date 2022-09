Près de 170 personnes pagaient pour une enfance sans cancer

9e édition du Circuit bleu Charles-Bruneau présenté par Pelican

MONTRÉAL, le 16 sept. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec entrain et bonne humeur que près de 170 personnes participeront, au courant des trois prochains jours, à la 9e édition du Circuit bleu Charles-Bruneau présenté par Pelican. Ces derniers parcourront différentes distances sur l'eau, en kayak ou en planche à pagaie, seuls ou à relais. Fidèles alliés de la Fondation et adeptes de plein air sont ainsi réunis aujourd'hui pour lancer l'édition 2022. L'événement se renouvelle alors que sont proposés de nouveaux parcours et un lieu d'arrivée inédit où se déroulera la cérémonie de clôture, dimanche après-midi, soit le Parc Saint-Laurent à Repentigny.

Photo du grand départ du Circuit bleu Charles-Bruneau 2022 (Groupe CNW/Fondation Charles-Bruneau)

À l'occasion du Mois de sensibilisation au cancer infantile, il est primordial de rappeler l'importance d'amasser des fonds pour faire avancer la recherche. Chaque dollar récolté est une lueur d'espoir pour les 2000 enfants atteints de cancer annuellement au Québec. Avec les derniers engagements annoncés par la Fondation Charles-Bruneau, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis sa création, ce qui a permis de faire d'importants progrès. Il reste cependant beaucoup à faire pour améliorer la qualité de vie des enfants en rémission et guérir les 20% d'enfants dont le cancer résiste aux traitements.

C'est ce qui a motivé Rania El Ghayour, héroïne de dimanche, qui pagayera aux côtés des participants. La jeune femme de 18 ans a été diagnostiquée d'un lymphome Hodgkinien stade 3 en avril 2017. Elle a ensuite fait une rechute 6 mois après sa première rémission. Maintenant en rémission depuis trois ans, elle a non seulement accepté de parler de son histoire, elle a également décidé de participer à l'événement. « Mon cancer ne m'a pas encore tué, mais il m'a renforcé et m'a rendue plus optimiste que je ne l'ai jamais été. Parmi mes plus grands rêves se trouve celui de redonner aux fondations qui m'ont tant aidé durant ma maladie, qui m'ont sauvé la vie, des fondations comme la Fondation Charles-Bruneau, qui visent un futur sans cancer », a-t-elle souligné.

« Quel plaisir de participer encore une fois au Circuit bleu Charles-Bruneau! Plusieurs nouveaux participants se joignent à nous cette année afin de pagayer pour une enfance sans cancer. Nous avons tous très hâte de rencontrer les jeunes héros et héroïnes qui seront présents afin de nous rappeler l'importance d'amasser des fonds pour poursuivre notre importante mission », a mentionné Paul Doucet, fier porte-parole de la Fondation.

Cette 9e édition est présentée par Pelican, fidèle partenaire de l'événement. Ce sont d'ailleurs 53 membres de l'équipe Pelican qui pagayeront cette année au Circuit bleu Charles-Bruneau. Paul Doucet, porte-parole de la Fondation et comédien, ainsi que Mylène Paquette, marraine de l'événement, aventurière et conférencière seront présents sur place. Ils seront également accompagnés d'Émilie Fournel, ambassadrice de l'événement et athlète olympienne canadienne en canoë-kayak.

Le Circuit bleu Charles-Bruneau 2022 en chiffres

Près de 1 750 000$ amassés pour la recherche en hémato-oncologie pédiatrique depuis les débuts de l'événement.

Objectif : 300 000 $

Cette 9 e édition a lieu du 16 au 18 septembre 2022

a lieu Deux parcours : Le Classique (38, 32 ou 34 km, vendredi, samedi et dimanche) et Le Petit Bleu (17 ou 13 km, vendredi et dimanche)

(38, 32 ou 34 km, vendredi, samedi et dimanche) et (17 ou 13 km, vendredi et dimanche) 166 participants et 15 équipes

et 3 jeunes héros : Miro, 3 ans, Samyra, 17 ans et Rania, 18 ans

Pour plus d'information sur l'événement, visitez le circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca.

Le cancer pédiatrique au Québec

Chaque jour au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer.

au Québec, un enfant reçoit un diagnostic de cancer. Chaque semaine au Québec, un enfant décède des suites d'un cancer.

au Québec, un enfant décède des suites d'un cancer. Un enfant sur 400 est frappé par le cancer avant l'âge de 15 ans.

est frappé par le cancer avant l'âge de 15 ans. Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic.

au moment du diagnostic. Les taux de guérison des principaux cancers se situent aujourd'hui à plus de 80 %.

Pour faire un don et voir les pagayeurs en action

Le grand public peut témoigner de son appui envers les pagayeurs et la cause des enfants atteints de cancer en faisant un don au circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca/faire-un-don ou en composant le 1 877-256-0404. Le public est invité à suivre les pagayeurs en consultant le circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca et en visitant les plateformes Facebook, Twitter et Instagram (#CircuitBleuCB #enfancesanscancer) de la Fondation.

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

Depuis 1990, la Fondation Charles-Bruneau a pour mission de procurer à tous les enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison. À la suite d'investissements de plus de 40 M$, des Unités Charles-Bruneau spécialisées ont pu être mises sur pied au sein des quatre centres hospitaliers universitaires qui accueillent les enfants atteints de cancer au Québec, soit au CHU Sainte-Justine, à l'Hôpital de Montréal pour enfants, au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et au CHU de Québec-Université Laval. Avec les engagements annoncés en 2021, les sommes octroyées en recherche totaliseront 55 M$ depuis la création de la Fondation, faisant d'elle le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec.

SOURCE Fondation Charles-Bruneau

Renseignements: Marie-Claude Lachance, Directrice communications et marketing, Fondation Charles-Bruneau, C 514 219-6350, E [email protected]