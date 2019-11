Près de 12 000 enfants et jeunes réadmis à l'hôpital l'an dernier au Canada

OTTAWA, le 28 nov. 2019 /CNW/ - En 2018, près de 12 000 enfants et jeunes canadiens de 17 ans et moins ont été réadmis à l'hôpital dans les 30 jours suivant leur hospitalisation initiale. Selon de récentes données diffusées par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), 60 % de ces patients pédiatriques étaient âgés de 4 ans et moins. Ces résultats sont similaires à ceux enregistrés au cours des 6 années précédentes.

Les 3 principales raisons de la réadmission étaient la pneumonie et les infections des voies respiratoires, les troubles digestifs et les complications à la suite d'une intervention. Les données montrent également que la durée moyenne du séjour à l'hôpital des patients pédiatriques réadmis est généralement courte : environ 50 % ont été hospitalisés pendant un ou 2 jours. À titre comparatif, 35 % des personnes de 18 à 64 ans et 20 % des personnes âgées (65 ans et plus) réadmises à l'hôpital y ont séjourné pendant un ou 2 jours.

En 2018, on dénombrait 171 786 hospitalisations d'enfants et de jeunes de moins de 18 ans. Les principales raisons de l'hospitalisation étaient les interventions chirurgicales, les maladies de l'appareil respiratoire (comme la pneumonie, la bronchite et l'asthme) et les affections qui se manifestent peu après la naissance (comme l'ictère néonatal).

« L'hospitalisation d'un enfant est une source de stress, et une réadmission urgente ne fait qu'accroître le stress vécu par le patient et sa famille. Nos données sur la fréquence et les causes de la réadmission des patients pédiatriques aident les hôpitaux et les planificateurs des systèmes de santé à mieux planifier les sorties au sein des établissements et la transition des jeunes patients vers les soins de santé primaires dans les régions sanitaires. »

-- Mélanie Josée Davidson, directrice, Performance du système de santé, ICIS

« Il peut être difficile de décider à quel moment un enfant sortira de l'hôpital. L'équipe de soins cliniques détermine l'état de santé de l'enfant, les ressources au sein de la famille et de la collectivité et la disponibilité des soins de suivi, puis les évalue en fonction du besoin parfois urgent de trouver un lit pour le prochain patient gravement malade. Une réadmission est frustrante et pénible pour les familles, et peut comporter des risques. Il est impossible d'éviter toutes les réadmissions, mais nous pouvons toutefois établir des pratiques exemplaires grâce à des mesures, des comparaisons et des discussions transparentes avec plusieurs autorités compétentes. »

-- Dr Brett W. Taylor, M.D., FRCP, maîtrise en informatique de la santé, Pédiatrie d'urgence et informatique de la santé, Centre de santé IWK, Université Dalhousie

Les données sur la réadmission des enfants et des jeunes se trouvent dans Votre système de santé, un outil Web interactif de l'ICIS qui renseigne sur la performance du système de santé. Cet outil, désormais à jour, comprend également les résultats actualisés de 24 indicateurs de santé portant notamment sur la sécurité des patients, la qualité des soins de longue durée et les dépenses de santé.

L'ICIS publie également les données de 2018-2019 sur les visites au service d'urgence (y compris pour les jeunes de 17 ans et moins) dans les Statistiques éclair relatives aux services d'urgence du Système national d'information sur les soins ambulatoires (SNISA) et dans l'outil Web interactif. Les données portent sur plus de 15 millions de visites au service d'urgence qui ont eu lieu en 2018-2019, soit 84 % des visites au service d'urgence au Canada. Pour la toute première fois, les données du Québec sont incluses.

