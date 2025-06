L'ICIS et GEMINI s'associent afin de moderniser les données hospitalières et d'améliorer les soins aux patients

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et le réseau GEMINI de Unity Health Toronto ont officialisé leur partenariat pour une durée de 3 ans. Ils collaboreront afin de propulser la recherche, l'amélioration de la qualité et la transformation des soins à l'échelle des systèmes de santé à l'aide de données cliniques détaillées dans le but ultime d'améliorer les résultats pour les patients.

Ensemble, l'ICIS et GEMINI exploreront les moyens d'optimiser les données hospitalières en temps quasi réel afin de soutenir la création d'un système de données intégré à l'échelle pancanadienne. Celui-ci facilitera l'accès à des données normalisées de qualité élevée pour la recherche, le suivi de la performance et l'amélioration de la qualité. Santé Canada finance l'ICIS afin que l'organisme soutienne la modernisation des données hospitalières d'un océan à l'autre. Le partenariat avec GEMINI s'inscrit parfaitement dans ce mandat.

GEMINI est le plus grand réseau de recherche sur les données cliniques hospitalières au Canada. Il aide les dispensateurs de soins et les chercheurs à comprendre et à améliorer les résultats pour les patients à l'aide de données du monde réel et d'analyses poussées.

« L'ICIS est fier de s'associer à GEMINI pour exploiter le plein potentiel des données hospitalières au Canada », dit Anderson Chuck, président-directeur général de l'ICIS. « Ensemble, nous jetons les bases pour créer des systèmes de santé plus réactifs dirigés par les données dans l'objectif de fournir de meilleurs soins à l'ensemble des Canadiens. »

À propos du partenariat

Cette alliance constitue une étape importante pour renforcer l'écosystème canadien de la santé numérique et intensifier l'utilisation des données dans le but de favoriser la prestation de soins plus judicieux, plus sûrs et plus équitables.

La transformation des données hospitalières nécessite une collaboration entre les systèmes de santé et d'autres secteurs. L'ICIS et GEMINI exploiteront les innovations en santé numérique, réduiront la duplication des efforts, amélioreront l'actualité des données et faciliteront leur partage.

En combinant l'expertise de GEMINI en intelligence artificielle (IA) et en analytique avancée avec la confiance qu'a acquise l'ICIS en matière de normes de données, cette collaboration modernisera les systèmes de données de l'ICIS et transformera les données hospitalières détaillées en information exploitable pour améliorer les soins aux patients. De plus, elle fera progresser le développement de modèles souverains d'IA adaptés à la diversité de la population canadienne et renforcera les liens avec les partenaires et les instituts d'IA pour soutenir une adoption responsable de cette technologie dans le milieu de la santé.

À propos de l'ICIS

L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit à tous les Canadiens de l'information essentielle sur la santé.

En collaboration avec des partenaires et des intervenants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de partout au Canada, l'ICIS recueille, regroupe et diffuse de l'information qui éclaire les politiques, la gestion, les soins et la recherche, entraînant des résultats pour la santé qui sont meilleurs et plus équitables pour tous les Canadiens.

L'information sur la santé est aujourd'hui l'un des plus précieux biens publics de notre société. Depuis plus de 30 ans, l'ICIS est un chef de file en matière de données -- confidentialité, sécurité, accessibilité, innovation -- qui contribue à l'amélioration des systèmes de santé au Canada.

La vision de l'ICIS -- De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en meilleure santé.

À propos de Unity Health Toronto

Couvrant tout le centre-ville, Unity Health Toronto est le plus grand fournisseur catholique de soins de santé. Tandis que nous travaillons à créer un système de santé plus solide, plus résilient et plus équitable pour tous, la diversité des services que nous offrons, ainsi que nos partenariats communautaires et nos affiliations universitaires, nous positionne comme un modèle national à suivre en matière de soins collaboratifs, intégrés et de qualité élevée.

Guidés par notre mission et nos valeurs, nous visons à offrir la meilleure expérience qui soit à chaque étape du parcours de soins de nos patients : pédiatrie, soins de première ligne, soins d'urgence, soins de courte durée, programmes spécialisés, soins aux personnes âgées, réadaptation, soins de longue durée, soins palliatifs et soins avancés pour les cas les plus complexes. Notre force réside dans l'expertise globale de nos sites : un hôpital universitaire communautaire de soins de courte durée au Centre de santé St. Joseph, un centre universitaire de sciences de la santé à forte intensité de recherche à l'Hôpital St. Michael's, un campus de soins aux personnes âgées, de réadaptation et de soins de longue durée à Providence Healthcare et un réseau de cliniques satellites offrant des soins communautaires et de première ligne. En tant qu'institution phare de la recherche en santé au Canada et destination d'apprentissage de choix pour les professionnels de la santé, nous faisons progresser les soins de santé pour tous, unis par une même vision : les meilleures expériences de soins, créées ensemble.

