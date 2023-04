Près de 1 M$ pour la construction du projet touristique La Capitainerie à Lac-Mégantic

LAC-MÉGANTIC, QC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annoncent l'octroi d'une subvention de 950 000 $ pour la construction du projet La Capitainerie à Lac-Mégantic. Il s'agit de la première subvention octroyée à la suite de l'appel de projets réalisé par un comité consultatif citoyen piloté par le député de Mégantic afin de soutenir la communauté de Lac-Mégantic.

La subvention octroyée est issue d'une somme de 19 M$, obtenue à la suite d'un jugement de la Cour supérieure, que le gouvernement du Québec a choisi de redistribuer dans la communauté pour le financement de projets significatifs pour les citoyens de la région.

Le projet La Capitainerie prévoit la construction d'un bâtiment sur la berge du

Lac-Mégantic qui offrira un service d'hébergement touristique de courte durée ainsi qu'un service de restauration destiné principalement à la clientèle touristique et aux usagers de la marina.

D'autres projets font présentement l'objet d'analyse et d'autres annonces seront réalisées ultérieurement.

« Je suis heureux de voir ce bâtiment renaître grâce à l'appui du gouvernement du Québec. La Capitainerie est un projet qui est attendu depuis longtemps par notre communauté. Elle permettra de donner un vent de fraîcheur à la marina de Lac-Mégantic et d'offrir un lieu accueillant et ressourçant, tant pour ses visiteurs que pour sa population. La construction de ce projet est le coup d'envoi pour tourner la page et rendre de nouveau justice à la beauté de notre région. »

François Jacques, député de Mégantic

« Il était important pour nous de redonner directement à la communauté de Lac-Mégantic après le drame qu'elle a traversé. Notre priorité a toujours été d'agir au plus grand bénéfice des citoyens. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous procédons à l'annonce d'aujourd'hui. Le projet de La Capitainerie contribuera assurément au renouveau économique et touristique dans la région. Il s'agit du premier projet d'une longue série, qui bénéficiera des 19 millions de dollars que nous avons décidé de redistribuer à la population. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Le soutien des communautés à la suite d'événements tragiques comme celui survenu à Lac-Mégantic est essentiel afin de favoriser la poursuite du développement économique des régions. Je suis certaine que la mise en place de projets tels que La Capitainerie sera bénéfique pour Lac-Mégantic, puisqu'ils favoriseront la prospérité locale et la création d'emplois pour la communauté. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la Ville! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'annonce d'aujourd'hui permettra la naissance d'un projet attendu sur un site significatif pour la communauté. La Capitainerie jouera un rôle important dans le dynamisme social, économique et touristique de la Ville, sur un site naturellement rassembleur et animé, en bordure du lac Mégantic. La Ville de Lac-Mégantic, via des fonds dédiés et ses programmes reliés à la reconstruction du centre-ville, soutiendra également le projet, entre autres grâce à un incitatif à la construction de 12% de la valeur foncière ajouté au rôle, un crédit de taxes relié à la construction écoénergétique et l'ajout de toilettes publiques pour les citoyens, visiteurs et clients de la marina municipale. »

Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

