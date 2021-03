Près de 1,8 M$ pour appuyer le développement du Mont Sutton, dans les Cantons-de-l'Est

QUÉBEC, le 16 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'une aide financière de 1 760 700 $ à l'organisme Ski Sutton pour soutenir la réalisation de la phase 2 du plan d'investissement stratégique pour une destination Purement SUTTON. Cette initiative vise à diversifier les activités quatre saisons et à améliorer le produit ski à la station Mont Sutton.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui par vidéo la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, et le président de Tourisme Cantons-de-l'Est, M. Benoit Sirard.

De cette somme, une aide financière de 1 625 700 $ est allouée dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT), volet 1 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal, un montant de 40 000 $ est accordé grâce à l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) et une contribution de 95 000 $ est versée dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-2020, en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est.

« Le projet d'envergure annoncé aujourd'hui démontre à quel point notre industrie touristique est déterminée à se redéployer pleinement et à se distinguer à l'échelle du Canada et à l'international, au sortir de la pandémie. Je suis emballée par l'initiative du Mont Sutton, qui rehaussera la qualité de notre offre touristique toute l'année durant et qui est en phase avec notre intention d'appuyer un développement touristique responsable et durable. En diversifiant ses activités et en demeurant fonctionnel toute l'année, le Mont Sutton assure sa pérennité et maximise les retombées économiques pour l'ensemble de la région. Je salue l'excellent travail et la vision de toute l'équipe et des partenaires concernés! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis très heureuse que le gouvernement du Québec soutienne ce projet! Il contribuera à accroître la notoriété de cet attrait d'importance et stimulera autant l'attractivité de la main-d'œuvre que la création d'emplois dans notre belle région. Les Cantons-de-l'Est attirent chaque année des milliers d'amateurs de sports de glisse et de plein air. Les nouvelles activités que proposera le Mont Sutton viendront confirmer le rôle de la station, et de la région, comme destination phare quatre saisons pour les personnes friandes d'activités extérieures de qualité. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

« Tourisme Cantons-de-l'Est remercie le ministère du Tourisme. À travers ses divers programmes de financement, il permet aux entrepreneurs, dont ceux du Mont Sutton, de bonifier leur offre et de la diversifier. Avec ses nouvelles installations de tyroliennes, le Mont Sutton devient encore davantage une destination quatre saisons. Il accroît son attractivité, ce qui profitera à toute la région des Cantons-de-l'Est. De plus, avec l'enveloppe accordée par l'entremise de l'Entente de développement numérique des entreprises touristiques, l'entreprise augmente sa visibilité sur le Web. Il est réjouissant de constater que, malgré l'année difficile que nous venons de passer, le Mont Sutton va de l'avant avec des projets d'envergure. »

Benoit Sirard, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

« Nous tenons à remercier la ministre du Tourisme pour l'aide octroyée, qui permet l'accélération de l'exécution de notre plan stratégique et de nos investissements. Les différents projets s'intègrent à la vision de mettre en valeur les points de vue et paysages uniques de l'environnement de Sutton. À terme, ils contribueront à la diversification des activités au Mont Sutton, soutiendront l'attractivité touristique de la région, les commerces et hébergements et créeront plusieurs nouveaux emplois à la montagne et dans la communauté. »

Jean-Michel Ryan, président-directeur général, Mont Sutton

Faits saillants :

Le projet consiste :

à aménager :



de nouvelles pistes de vélo de montagne;





des sentiers ludiques et d'hébertisme;





un belvédère signature et des plateformes de repos et d'observation;



à installer une tyrolienne double en ligne droite de près de 1 kilomètre de longueur et une tyrolienne à virages à travers les sous-bois;



à améliorer le système de production de neige;



à mettre en place un système de billetterie et d'accès direct aux remontées mécaniques par technologie RFID.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec une destination touristique hivernale qui se démarque à l'international. Cette stratégie mise sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de l'hiver.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale.

L'EDNET vise à permettre aux associations touristiques régionales d'accompagner les entreprises de leur région afin de les aider :

à déterminer les défis liés au développement numérique auxquels elles doivent répondre;



à réaliser des projets de développement numérique.

