Les participants au Défi des générations entament le dernier droit

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les participants au Défi des générations se dépassent depuis plusieurs mois pour venir en aide à leurs hôpitaux. De Montréal à Québec, en passant par l'Abitibi ou encore la Gaspésie, les Québécois ont compris qu'on peut changer notre système de santé et que ça passe par chacun de nous. Ensemble, ils souhaitent amasser 1,5 M$ pour répondre aux besoins prioritaires des hôpitaux d'ici le 24 septembre prochain.

En effet, depuis le début du mois de juin, une foule d'initiatives originales de collecte de fonds ont été mises sur pied par des citoyens ou des professionnels de la santé des quatre coins du Québec. Il est d'ailleurs toujours temps de les encourager ou de vous mettre en action via le site Web du Défi des générations.

« Quel bonheur de voir cet élan de solidarité s'animer à travers le Québec grâce aux talents, à la détermination et à la créativité d'autant de gens motivés à aider leurs hôpitaux. Je suis très fière de prendre part à ce beau mouvement! », souligne la porte-parole Josée Lavigueur.

Un défi qui prend la forme que vous voulez!

Le Défi des générations est avant tout un projet collectif mené afin de soutenir les fondations hospitalières qui se veulent les meilleures alliées de développement possible pour nos hôpitaux, et ce, afin d'assurer aux patients et à leurs familles l'accès à des soins de santé de haute qualité.

Si la santé est l'affaire de tous, le Défi des générations se veut également à la portée de l'ensemble des personnes qui souhaitent faire la différence dans le réseau de la santé. Méditer tous les jours, faire une bonne action, organiser un spectacle ou cumuler les kilomètres à pied, à la course ou à vélo : toutes ces idées sont bonnes pour amasser des fonds et aider directement les hôpitaux à répondre à leurs besoins les plus urgents.

Un geste toujours aussi nécessaire

Les difficultés accentuées par la pandémie telles que l'aggravation des besoins en matière de santé mentale de la population ou la pénurie de personnel se font malheureusement toujours ressentir dans le système de santé. C'est pourquoi le Défi des générations est heureux et optimiste à l'idée de voir s'élargir année après année le nombre de fondations hospitalières qui se joignent au mouvement.

Vous aussi, joignez-vous à cette grande vague de solidarité pour les hôpitaux qui inonde le Québec jusqu'au 24 septembre grâce au soutien de nos précieux partenaires : Banque Nationale, Couche-Tard et Québecor. Pour vous inscrire ou faire un don : https://defidesgenerations.com/.

À propos du Défi des Générations

Le Défi des générations est un mouvement solidaire unique en son genre, prenant la forme d'une vaste collecte de dons en ligne en soutien aux hôpitaux de la province. En 2022, c'est un nombre record de 17 fondations hospitalières couvrant 9 régions, 8 CISSS et 4 CIUSSS qui se sont jointes au mouvement. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet et notre page Facebook.

SOURCE Défi des générations

Renseignements: Jessica Rousseau, TACT, Cellulaire : (438) 396-8288, [email protected]