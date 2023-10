PRÉPAREZ-VOUS, CAR LES JOURS LA BAIE SONT DE RETOUR! C'EST LE MOMENT DE PROFITER DES PLUS BAS PRIX DE LA SAISON DE LA BAIE D'HUDSON

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - L'événement de magasinage le plus thérapeutique au pays est à nos portes. Les emblématiques Jours La Baie, avec à l'honneur les PLUS BAS prix de la saison de La Baie d'Hudson, reviennent en force. Du 12 au 29 octobre, les offres des Jours La Baie seront sur toutes les lèvres avec des rabais allant jusqu'à 60 %, des aubaines à tout casser quotidiennes et des points Primes La Baie d'Hudson bonis sur des produits vedettes en magasin et à labaie.com. Et ce n'est pas tout! Les membres Primes La Baie d'Hudson profitent d'un accès en avant-première à ces offres alléchantes deux jours avant tout le monde, soit dès le 10 octobre.

Jours La Baie 2023 (Groupe CNW/la Baie d'Hudson) Jours La Baie 2023 (Groupe CNW/la Baie d'Hudson) Jours La Baie 2023 (Groupe CNW/la Baie d'Hudson)

AUBAINES À TOUT CASSER INCOMPARABLES

Chaque semaine, de nouvelles aubaines à tout casser vous attendent avec des rabais d'une durée limitée sur des articles clés.

PREMIÈRE SEMAINE

Jusqu'à 60 % de rabais sur des robes de jour Dex , seulement 29,99 $ (ord. 79 $ à 89 $)

sur des robes de jour , seulement 29,99 $ (ord. 79 $ à 89 $) Jusqu'à 70 % de rabais sur des bracelets en argent sterling avec pierres précieuses Effy , seulement 150 $ (ord. 500 $)

sur des bracelets en argent sterling avec pierres précieuses , seulement 150 $ (ord. 500 $) Chemises habillées Van Heusen pour homme, 29,99 $ (ord. 79,50 $)

pour homme, (ord. 79,50 $) Couvertures lestées Distinctly Home, 59,99 $ (ord. 129,99 $)

DEUXIÈME SEMAINE

Bottes Reesa de Steve Madden pour femme, 65 $ (ord. 130 $)

(ord. 130 $) Vêtements en denim Jack & Jones pour homme, 49,99 $ (ord. 100 $)

(ord. 100 $) Sacoche Elkin de GUESS pour femme, 74,99 $ (ord. 150 $)

(ord. 150 $) Ensemble de 6 serviettes Hotel Collection, 49,99 $ (ord. 130 $)

(ord. 130 $) Parka Peak to Park de Columbia pour femme, 99,99 $ (ord. 200 $)

OFFRES INCONTOURNABLES DES JOURS LA BAIE

Vous ne savez pas par où commencer? La Baie d'Hudson a regroupé pour vous certaines des meilleures offres des Jours La Baie de marques comme SMEG, Shiseido, Hudson North, Calvin Klein, Buffalo, Levi's, Adidas, Clinique et beaucoup d'autres.

ARTICLES POUR LA MAISON

Économisez 75 % sur un choix de batteries de cuisine Chuck Hughes et Lagostina , et 70 % sur un choix d'ustensiles de cuisson Cuisinart et ZWILLING .

sur un choix de batteries de cuisine , et sur un choix d'ustensiles de cuisson . Mettez la main sur un ensemble de 8 couteaux à steak Porterhouse de ZWILLING soldé à 79,99 $ (ord. 229 $) seulement. Profitez aussi de 70 % de rabais sur des ensembles bloc et couteaux ZWILLING et Henckels sélectionnés.

(ord. 229 $) seulement. Profitez aussi de sur des ensembles bloc et couteaux sélectionnés. Commencez la journée du bon pied avec 25 % de rabais sur des petits électros SMEG 1 , et avec des machines à café et à espresso de luxe Vertuo Next de Nespresso offertes à 149,99 $ (ord. 279,99 $) .

, et avec des machines à café et à espresso de luxe offertes à . Obtenez 60 % de rabais sur un choix d'oreillers, de couettes et de literie Distinctly Home, GlucksteinHome, Serta, Sealy et Hotel Collection. De plus, passez en mode casanier avec jusqu'à 30 % de rabais sur des jetés en molleton polaire HBC Stripes et de la literie en finette Distinctly Home et GlucksteinHome.

Distinctly Home, GlucksteinHome, Serta, Sealy et Hotel Collection. De plus, passez en mode casanier avec jusqu'à sur des jetés en molleton polaire HBC Stripes et de la literie en finette Distinctly Home et GlucksteinHome. Suivez la vague avec jusqu'à 40 % de rabais sur des serviettes et des essentiels de salle de bain signés Hotel Collection, GlucksteinHome, Lauren Ralph Lauren et autres.

signés Hotel Collection, GlucksteinHome, et autres. Plongez dans l'esprit des fêtes avec 25 % de rabais sur des arbres de Noël, des arbres en pot pour l'extérieur, des couronnes et des guirlandes GlucksteinHome.

PRODUITS DE BEAUTÉ

Laissez votre nez vous guider vers un rabais de 25 % sur tous les parfums et bougies Skylar .

les parfums et bougies . Gâtez-vous avec un rabais de 20 % sur des produits Blissy .

sur des produits . Économisez jusqu'à 30 % sur un choix d'appareils PMD et Foreo .

sur un choix d'appareils . Repensez votre rituel de soins capillaires avec 15 % de rabais sur tous les produits Revlon pour les cheveux.

les produits pour les cheveux. Faites peau neuve avec le trio de produits Ultimune ASR de Shiseido offert à seulement 145 $ (ord. 183 $).

MODE POUR FEMME

Faites le plein de style avec 50 % de rabais sur des chaussures Nine West, Naturalizer, Lifestride et Rockport , et 30 % de rabais sur un choix de vêtements d'exercice Nike, Puma, Reebok, Skechers et autres.

Nine West, Naturalizer, Lifestride et , et Nike, Puma, Reebok, Skechers et autres. Revampez votre garde-robe avec 40 % de rabais sur de la mode Hudson North , Calvin Klein , Tommy Hilfiger , Karl Lagerfeld , Vero Moda et Dex pour femme. Économisez aussi 30 % sur des vêtements d'exercice pour femme, notamment sur des modèles Adidas et Columbia, et sur des essentiels du quotidien Mango et Levi's.

, , , , et Dex pour femme. Économisez aussi 30 % sur des vêtements d'exercice pour femme, notamment sur des modèles Adidas et Columbia, et sur des essentiels du quotidien Mango et Levi's. Obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur des sacs à main griffés d'occasion Louis Vuitton , Gucci, Prada et autres, de même que sur des pièces intemporelles Nine West, Steve Madden et Calvin Klein .

, Gucci, Prada et autres, de même que sur des pièces intemporelles Nine West, et . Faites-vous de l'ombre sans rester dans l'ombre avec 30 % de rabais sur un choix de lunettes de soleil de Sunglass Hut, y compris sur des modèles signés Prada, Burberry, Versace et autres.

MODE POUR HOMME

Laissez-vous charmer par un rabais de 40 % sur de la mode Jack & Jones Premium, Produkt, Chaps et Only & Sons.

sur de la mode Jack & Jones Premium, Produkt, Chaps et Only & Sons. Relevez la barre de l'élégance avec 40 % de rabais sur des pièces de complet Lauren Ralph Lauren , et 30 % sur d'autres pièces de complet Calvin Klein , Sondergaard et autres. Pour compléter votre tenue, n'oubliez pas nos chaussures habillées Clarks , Stacy Adams et Calvin Klein soldées à 99,99 $ .

sur des pièces de complet , et , Sondergaard et autres. Pour compléter votre tenue, n'oubliez pas nos chaussures habillées , et soldées à . Économisez 40 % sur un choix de vêtements d'extérieur Calvin Klein , ONLY et Tommy Hilfiger pour homme.

, ONLY et pour homme. Dynamisez votre garde-robe de tous les jours avec 40 % de rabais sur la mode Hudson North , 30 % sur des articles Levi's et 25 % sur des vêtements Mango . En outre, assurez-vous de ne pas manquer nos aubaines sur des jeans Levi's, y compris sur les modèles 511, 541, 512 et 591 Original, tous offerts à 59,99 $ .

, et . En outre, assurez-vous de ne pas manquer nos aubaines sur des jeans Levi's, y compris sur les modèles 511, 541, 591 Original, tous offerts à . Ne restez pas sur la touche avec 30 % de rabais sur un choix de chaussures d'exercice Puma, Reebok, Nike et autres pour homme.

Puma, Reebok, Nike et autres pour homme. Arrivez toujours à l'heure avec 35 % de rabais sur des montres classiques G-Shock de Casio, Seiko, Citizen et autres.

ARTICLES POUR ENFANT

Économisez gros sur des vêtements pour enfant et bébé, par exemple 40 % sur des modèles Levi's, Converse, Hurley et Petit Lem, et 30 % sur des articles Under Armour, Adidas, Calvin Klein , Timberland et autres.

sur des modèles Levi's, Converse, Hurley et Petit Lem, et sur des articles Under Armour, Adidas, , Timberland et autres. Emmitouflez-les pour l'hiver avec 40 % de rabais sur des habits de neige Gusti (ord. 275 $) , et 30 % de rabais sur les vêtements d'extérieur et les accessoires Timberland, Michael Michael Kors, Rothschild et Winterproof.

, et Timberland, Michael Michael Kors, Rothschild et Winterproof. Remplacez leur garde-robe habillée inévitablement trop petite avec 30 % de rabais sur des pièces Iris & Ivy, Calvin Klein et autres. Et complétez le tout avec des chaussures à partir de 14,99 $ pour enfant.

sur des pièces Iris & Ivy, et autres. Et complétez le tout avec des chaussures à partir de pour enfant. Magasinez sans trahir votre conscience écologique en profitant de 30 % de rabais sur les vêtements Rise Little Earthling.

PUBLIEZ VOS TROUVAILLES

Chaque journée des Jours La Baie, La Baie d'Hudson remettra une carte-cadeau de 100 $ à une personne parmi ses abonnés Instagram. Pour participer au concours, il suffit de publier dans son fil d'actualités la photo d'une trouvaille ou d'un achat provenant d'un magasin La Baie d'Hudson, d'identifier @hudsonsbay et d'utiliser les mots-clics #IGotItAtBayDays ou #ISawItAtBayDays et #concours. Les noms des gagnants seront annoncés quotidiennement3.

BONIFIEZ VOTRE PANIER

Multipliez les économies (oui, vous avez bien lu) en profitant d'un rabais additionnel de 10 % sur un achat de 150 $ en magasin - ou de 250 $ en ligne3 - de marchandise à prix ordinaire de solde ou de liquidation, et d'un rabais supplémentaire de 20 % sur les articles en liquidation achetés en magasin.

ENCORE PLUS DE POINTS SUR LES PRODUITS DE BEAUTÉ

À l'achat de 100 $+ de parfums ou de produits de beauté, obtenez 30 $ en points Primes La Baie d'Hudson bonis du 10 au 18 octobre, et 20 $ en points Primes bonis du 19 au 29 octobre.

LES AVANTAGES DE L'ÂGE

Chaque mardi, les personnes de 55 ans et plus obtiennent 15 % de rabais additionnel sur leurs achats admissibles de marchandise à prix ordinaire, de solde et de liquidation effectués en magasin.

LIVRAISON GRATUITE ET RAPIDE

Profitez de la livraison sans frais sur vos commandes de plus de 69 $, ou sur vos achats de plus de 39 $ réglés avec la carte Mastercard La Baie d'Hudson. Vous avez besoin de votre colis plus tôt que dans les délais standards? Au moment de passer à la caisse à labaie.com, sélectionnez la livraison express pour recevoir vos articles en quelques jours2, ou optez pour la cueillette en magasin (sauf pour les articles du Marché La Baie) et votre commande pourrait être prête à ramasser en seulement 3 heures.

GÂTEZ-VOUS AVEC CE QUE VOUS AIMEZ

Obtenez jusqu'à 25 % de rabais sur vos achats du premier jour effectués pendant les Jours La Baie quand vous demandez la carte Mastercard La Baie d'Hudson fournie par Neo 3.

1 Exception : Dolce&Gabbana par SMEG. 2 Les frais de livraison express sont calculés à la caisse. 3 Certaines conditions s'appliquent. * Le terme saison fait référence à la période du 1er août au 31 octobre 2023.

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. Exploitant labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, ainsi qu'un réseau de 83 magasins d'un océan à l'autre, La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE la Baie d'Hudson

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Lauren Polyak, Directrice principale, Relations publiques, [email protected]; Sydney Gibbs, Spécialiste, Relations publiques, [email protected]