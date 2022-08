Préparatifs pour la rentrée : La Société canadienne d'ophtalmologie exhorte les parents à porter attention à la vision de leurs enfants pour leur permettre de bien commencer l'année scolaire

Mettre en lumière l'importance d'une bonne santé oculaire pour le retour en classe en ce Mois de la santé et de la sécurité oculaires des enfants.

TORONTO, le 23 août 2022 /CNW/ - Août est le Mois de la santé et de la sécurité oculaires des enfants, et tandis que les enfants se préparent à retourner en classe, la Société canadienne d'ophtalmologie rappelle aux parents que la vision joue un rôle important dans l'apprentissage et la réussite scolaire de leurs enfants. Le maintien d'une bonne santé oculaire devrait être une priorité pour la rentrée, en particulier avec le nombre croissant de données probantes indiquant qu'un temps d'écran prolongé augmente le risque de myopie chez l'enfant. Selon une récente étude réalisée par la Société canadienne d'ophtalmologie, 45 % des Canadiens croient que trop de temps passé devant un écran peut causer la myopie chez l'enfant et chez l'adulte.

« Le début de l'année scolaire est toujours un bon moment pour se souvenir de porter attention aux yeux de vos enfants et de déterminer si leur vision a changé, affirme le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. Une évaluation complète réalisée tôt dans l'année scolaire est importante pour détecter des changements et les corriger avant qu'ils puissent avoir un impact sur l'apprentissage. »

Le sondage a révélé que 83 % des répondants croient qu'un temps d'écran prolongé est néfaste pour la santé oculaire de leurs enfants. Depuis le début de la pandémie, les parents indiquent que leurs enfants passent environ 4,4 heures en moyenne devant un écran, ce qui correspond à 1,2 heure de plus qu'avant la pandémie. Trois parents sur cinq dont les enfants passent plus de temps devant un écran durant la pandémie de COVID qu'avant sont d'avis que ce temps d'écran supplémentaire a eu un impact négatif sur la santé oculaire de leurs enfants.

En plus du temps d'écran, d'autres facteurs peuvent endommager la vision, par exemple le fait de ne pas porter de lunettes de protection durant la pratique d'activités sportives ou de loisirs. Le sondage a révélé qu'en matière de protection oculaire durant la pratique de sports extérieurs, seuls 20 % des répondants affirment que leurs enfants portent régulièrement des lunettes de protection, et seuls 22 % des répondants indiquent qu'ils en portent régulièrement dans leurs loisirs (par exemple, artisanat ou menuiserie).

En plus d'évaluer la vision de votre enfant, un examen de la vue peut fournir au professionnel des soins oculaires de plus amples renseignements sur ce qui se passe dans le reste du corps. Par exemple, lorsqu' Amanda Gavin a remarqué des changements dans la vision de son fils (Michael) , elle a pris un rendez-vous pour un examen de la vue avec le Dr Ken Roberts, un membre de la Société canadienne d'ophtalmologie. En réalisant l'examen, le Dr Roberts a remarqué que les nerfs optiques de Michael étaient enflés et a suggéré que Michael se soumette à une IRM. Ceci a mené à la découverte d'une tumeur au cerveau et a sauvé la vie de Michael grâce à un diagnostic précoce, en plus de mettre en relief l'importance de subir des examens de la vue complets.

Pour déterminer si la vision de votre enfant subit des changements, voici certains des signes courants à surveiller :

L'enfant se frotte fréquemment les yeux

L'enfant louche, incline la tête ou tourne la tête pour regarder les objets

L'enfant a un « œil paresseux » ou des yeux qui regardent dans des directions différentes

Vous constatez une augmentation des maux de tête ou de la fatigue chez l'enfant

Il est également bon de savoir à quel endroit votre enfant s'assoit en classe pour déterminer s'il peut avoir de la difficulté à voir.

Pour en savoir plus sur la santé oculaire et visionner la version intégrale de l'histoire de Michael, visitez voirlespossibilites.ca .

À PROPOS DU SONDAGE

Un sondage en ligne a été réalisé auprès de 2 003 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 10 et le 21 juin 2022 à l'aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d., un panel Web dans le cas présent). Toutefois, à titre comparatif, un échantillon aléatoire de 2 003 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,2 %, 19 fois sur 20. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et a un taux de rétention de 90 %.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

