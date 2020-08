Le lavage des mains est la toute première priorité

TORONTO, le 24 août 2020 /CNW/ - DialMD Canada - un chef de file de confiance dans le secteur des savons pour les mains et autres produits d'hygiène personnelle - publie la deuxième série de résultats d'un sondage national, qui demandait aux Canadiens d'exprimer comment la COVID-19 a influencé leurs pratiques de lavage des mains.

Les résultats du récent sondage*, effectué en français et en anglais par bms - marketing research + strategy, comprennent notamment les constatations suivantes :

Priorités d'instruction pour la rentrée scolaire des enfants :

Bien se laver les mains et plus fréquemment était la réponse prédominante de 42 % des personnes sondées qui ont identifié le lavage des mains comme la toute première priorité d'apprentissage pour les enfants.

Les participants du sondage ont indiqué comme deuxième priorité d'instruction la pratique de la distanciation sociale, et 25 % des personnes sondées ont déclaré que la distance était l'élément clé.

Se classant comme troisième priorité, près de 12 % ont suggéré d'apprendre aux enfants de ne pas partager d'objets personnels, en particulier les aliments et collations.

Le port d'un couvre-visage était la quatrième priorité pour seulement 11 % des personnes sondées qui ont identifié le couvre-visage comme un article prioritaire pour les enfants à la rentrée scolaire.

Nettoyer et désinfecter les sacs à dos et leur contenu au retour à la maison a occupé la cinquième place, et il s'agit d'une priorité d'apprentissage pour 7 % des participants du sondage.

Enfin, limiter les activités après les classes était une instruction peu prioritaire pour les enfants, car seulement 3 % ont indiqué que les activités après les classes étaient l'apprentissage le plus important pour les enfants à la rentrée scolaire.

Inquiétudes des parents que les enfants pourraient cesser de pratiquer le lavage des mains à la rentrée scolaire :

La moitié des personnes sondées (49,7 %) ont déclaré être un peu inquiètes et 38,1 % ont admis être très inquiètes que leurs enfants cessent leurs habitudes de se laver les mains à la rentrée scolaire (une combinaison de 88 % des personnes sondées ont indiqué être soit très inquiètes soit un peu inquiètes que leurs enfants cessent de pratiquer le lavage des mains à la rentrée scolaire).

12,2 % ont déclaré être soit pas très inquiètes soit pas du tout inquiètes à propos des pratiques de lavage des mains de leurs enfants à la rentrée scolaire.

En même temps, 9,1 % ont souligné ne pas être très inquiètes et seulement 3,1 % ont indiqué ne pas être du tout inquiètes à propos des pratiques de lavage des mains de leurs enfants à la rentrée scolaire.

« Notre sondage précise avec certitude que, selon les parents canadiens, le fait de bien se laver les mains et fréquemment devrait être une priorité clé pour les enfants canadiens à la rentrée scolaire », souligne Maya Atallah, chef de marques principale, Dial, Henkel Canada Corporation.

* Effectué à la fin mai 2020 et comprenant un échantillon de 1 000 personnes sondées, le sondage est représentatif de la population canadienne et ne présente aucune restriction quant au sexe, à la nationalité et à la résidence dans des provinces désignées. La taille de l'échantillon permet d'obtenir des conclusions valides à un seuil de signification de 99 % dans un écart de 3,89 %. Les résultats rapportés sont tous bien supérieurs à ces critères et, par conséquent, très significatifs.

À propos de DialMD

DialMD vous procure ainsi qu'à votre famille une peau propre et saine grâce à ses produits pour femmes, hommes et enfants. Qu'il s'agisse de pains de savon, gels douche et savons liquides pour les mains, nos produits offrent des bienfaits tels que de l'hydratation, exfoliation, protection, revitalisation et bien plus.

À propos de Henkel en Amérique du Nord

Henkel exploite ses trois secteurs commerciaux en Amérique du Nord : Adhesive Technologies, Beauty Care et Laundry & Home Care. Son portefeuille de marques réputées auprès des consommateurs et des industriels comprend les soins capillaires SchwarzkopfMD, les savons DialMD, les antisudorifiques Right GuardMD, PersilMD, PurexMD, les détergents à lessive allMD, les assouplissants SnuggleMD ainsi que les adhésifs LoctiteMD, TechnomeltMD et BonderiteMD. Avec des ventes de près de 6 milliards de dollars américains (5 milliards d'euros) en 2019, l'Amérique du Nord représente 26 pour cent des ventes globales de l'entreprise. Henkel emploie environ 9 000 personnes aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.henkel-northamerica.com et sur Twitter @Henkel_NA.

