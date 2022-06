Prenez part à la Journée Nationale de la Prévention des Blessures de Parachute le 5 juillet

« Les blessures sont prévisibles, donc évitables, et il est inacceptable qu'il continue d'y avoir des décès et des blessures graves, alors que nous avons des solutions efficaces pour la première cause de decès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans. » a déclaré Pamela Fuselli, Présidente directrice générale de Parachute . « Nous avons besoin de l'aide des Canadiens pour diffuser nos informations sur la prévention des blessures graves sur les routes, à la maison et au jeu. Notre objectif est de fournir les informations et les outils nécessaires et de plaider en faveur de changements pour s'assurer qu'un jour prochain, le Canada soit exempt de blessures graves. C'est possible. »

En juillet 2022, nous célébrons également le 10ème anniversaire de Parachute à l'occasion duquel nous lancerons des activités spéciales dont le Top 10 des accomplissements de Parachute sélectionnés par les membres de l'équipe et anciens membres, ainsi qu'une série de vidéos de la part des partenaires, sympathisants et ambassadeurs de Parachute.

Le 5 juillet, Parachute et nos partenaires à travers le Canada publieront des messages de sensibilisation et de l'information sur la prévention des blessures sur les médias sociaux, en utilisant les hashtags #ParachuteNIPD et #TurnSafety On.

Des municipalités à travers tout le Canada montreront leur soutien à la Journée Nationale de la Prévention des Blessures en illuminant les monuments emblématiques de notre "vert Parachute" le 5 juillet 2022, en l'honneur de cette initiative. À ce jour du 28 juin, 86 monuments se sont engagés à participer et de nombreux sont en phase finale de confirmation : liste à consulter sur la page web Illuminez le Canada !

Nouveauté de cette année : le Challenge JNPB des hôpitaux. Parachute encourage les hôpitaux à travers le Canada à se joindre au travail de prévention des blessures et à prévenir le besoin de soins hospitaliers. Les participants vont du Montreal Children's Hospital au Royal Alexander Hospital, Edmonton.

Nous avons également 29 proclamations de juridictions à travers le Canada, incluant le territoire du Yukon et les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É., Nouveau-Brunswick, Manitoba, Saskatchewan et C.-B. Une cérémonie de lever de Drapeau se tiendra à midi (HAE) à l'hôtel de ville de Toronto.

Quelques faits

48 Canadiens meurent et 634 sont hospitalisés pour cause de blessures chaque jour.

Les blessures évitables tuent plus d'enfants canadiens que n'importe quelle maladie et tuent plus de jeunes que toutes les autres causes combinées.

75 pour cent des décès relatifs à des blessures sont de nature involontaire comme les chutes, les collisions en voiture ou les empoisonnements.

Les chutes sont la cause principale de décès par blessure, d'hospitalisations, de visites aux urgences et de handicaps au Canada .

À propos de Parachute

Parachute est l'organisme national canadien qui a pour mission de prévenir et de réduire les blessures qui peuvent être évitées. Les blessures sont la cause numéro 1 de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 44 ans. Le bilan financier est lourd, les blessures coûtant chaque année plus 29,4 milliards de dollars à l'économie canadienne. A travers la pédagogie et la défense des droits, Parachute œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

