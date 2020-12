Prenez garde aux sollicitations en cours de Québecoin

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met en garde les consommateurs québécois à l'égard des activités actuelles de Québecoin, que l'on présente comme une monnaie virtuelle (cryptomonnaie).

L'enquête menée par l'Autorité a révélé que Québecoin, dont les promoteurs seraient situés à l'étranger, sollicite les investisseurs d'acquérir cette cryptomonnaie notamment à partir du site Internet quebecoin.org et de profils sociaux sur des plateformes telles que Facebook, Twitter, Discord et Telegram. L'analyse du contenu mis en ligne sur ces plateformes montre que Québecoin déploie des efforts particuliers pour recruter des investisseurs québécois.

Selon la preuve accumulée dans le cadre de l'enquête, les activités en cours de Québecoin constitueraient une offre de valeurs mobilières et seraient par conséquent assujetties à la Loi sur les valeurs mobilières. Or, ni Québecoin ni ses promoteurs ne sont inscrits à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité. De plus, ils n'ont pas établi de prospectus soumis au visa de l'Autorité et ne bénéficient pas d'une dispense.

Éviter d'être victime

Sur Internet et les médias sociaux ou en personne, offrir des possibilités d'investissement est une activité réglementée. L'individu ou l'entreprise qui fait la promotion d'un produit d'investissement doit être inscrit auprès de l'Autorité ou bénéficier d'une dispense d'inscription. Afin d'éviter d'être une victime de ce type d'approche, assurez-vous de vérifier que cet individu ou cette entreprise est bel et bien inscrit au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer.

L'Autorité a émis en 2018 une mise en garde à propos des premières émissions de cryptomonnaie ou de jeton. Elle rappelle que les cryptomonnaies ne sont pas émises par des gouvernements ou des banques centrales. Au Québec, les transactions menées sur des cryptoactifs ne sont donc pas couvertes par le Fonds d'assurance-dépôts.

Vous avez fait affaire avec Québecoin? N'hésitez pas à communiquer avec le centre d'information de l'Autorité. Vous pourriez nous aider dans nos interventions visant à mieux protéger les investisseurs.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers

Liens connexes

http://www.lautorite.qc.ca/