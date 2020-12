Prenez garde aux offres de BE Factor

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») met en garde les consommateurs québécois à l'égard des activités de la société BE Factor (faisant aussi affaire sous le nom de BE et anciennement dénommée Melius). BE Factor n'est pas inscrite auprès de l'Autorité à quelque titre que ce soit et n'est donc pas autorisé à exercer à titre de courtier ou de conseiller en valeurs ou en dérivés au Québec.

Le siège social de BE Factor se situe à Dubaï, aux Émirats arabes unis. BE Factor n'est pas enregistrée auprès de Corporations Canada ni immatriculée auprès du Registraire des entreprises du Québec.

Une offre variée et des promesses irréalistes

Les produits et services offerts par BE Factor incluent de la formation pour négocier sur le marché des devises et des cryptomonnaies ainsi que la réception de signaux de trading, qui permettraient aux investisseurs d'être informés des transactions faites par des experts allégués afin de les copier instantanément dans leur propre compte. BE Factor offre également des investissements qui permettent aux investisseurs d'obtenir une rémunération basée sur le recrutement d'autres membres (système de rémunération à paliers multiples).

Les produits et services de BE Factor sont offerts par l'entremise d'Internet, dont par le site www.befactor.com.

BE Factor fait miroiter les attraits d'une richesse acquise facilement, sans avoir à détenir des connaissances dans le domaine des devises et des cryptomonnaies.

Plusieurs individus et groupes œuvrant au Québec ont été identifiés comme faisant la promotion des produits et services offerts par BE Factor. Ces personnes effectuent de la sollicitation principalement par le biais de réseaux sociaux. L'Autorité entreprend actuellement des mesures pour faire cesser la sollicitation.

L'Autorité rappelle qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Elle rappelle également que les marchés des devises et des cryptomonnaies sont complexes et volatiles.

L'Autorité invite tout personne ayant des informations à l'égard de BE Factor, BE ou Melius à communiquer avec son centre d'information.

Éviter d'être victime

Sur Internet ou en personne, offrir des possibilités d'investissement est une activité réglementée. L'individu ou l'entreprise qui fait la promotion d'un produit d'investissement doit être inscrit auprès de l'Autorité ou bénéficier d'une dispense d'inscription. Afin d'éviter d'être une victime de ce type d'approche, assurez-vous de vérifier que cet individu ou cette entreprise est bel et bien inscrit au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer.

Vous croyez avoir été la cible de sollicitation illégale ou avoir détecté une approche illégale? N'hésitez pas à communiquer avec le centre d'information de l'Autorité. Vous pourriez aider l'Autorité dans ses interventions visant à mieux protéger les investisseurs.

Consultez le site Web de l'Autorité pour trouver d'autres conseils pour éviter la fraude ou pour avoir plus d'information sur le marché des devises.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers

Renseignements: Journalistes seulement : Sylvain Théberge : 514 940-2176 ; Centre d'information : Québec : 418 525-0337, Montréal : 514 395-0337, Autres régions : 1 877 525-0337

Liens connexes

http://www.lautorite.qc.ca/