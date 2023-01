Prendre soin plutôt que soigner - Une journée de réflexion sur la santé mentale des nouveaux parents

QUÉBEC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer la tenue de la Journée sur la santé mentale des nouveaux parents, qui se déroulera le 10 février prochain à Montréal.

Cette journée, dont le thème sera Prendre soin plutôt que soigner, réunira des intervenants et intervenantes du réseau et des organismes œuvrant dans le domaine de la périnatalité. Cette journée d'échange permettra de trouver des solutions rassembleuses afin d'aider les parents à faire face aux difficultés qui peuvent apparaître en contexte de périnatalité.

Parmi les sujets qui seront abordés, mentionnons :

le deuil périnatal;

le repérage de la dépression postnatale et le soutien au mieux-être mental;

le soutien psychosocial à la prématurité;

la violence conjugale en contexte de périnatalité.

« La venue d'un enfant est un moment crucial dans une vie. Pour plusieurs parents en devenir, ça peut aussi être synonyme de grands bouleversements, créer des inquiétudes, de l'anxiété et même de la détresse. Je suis heureux d'entamer une réflexion sur la santé mentale des nouveaux parents avec les intervenantes des organismes qui y œuvrent. Les services de périnatalité exigent un dévouement particulier et une grande sensibilité. Je remercie à l'avance les conférenciers, conférencières et les personnes qui contribueront à faire évoluer notre réflexion. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Soulignons que les inscriptions pour cette journée se font sur invitation seulement.

