QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier, rend public le rapport d'activité 2021-2022 de Lobbyisme Québec, intitulé Prendre notre élan, qui a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Prendre notre élan – Rapport d’activité 2021-2022 de Lobbyisme Québec (Groupe CNW/Lobbyisme Québec)

L'année 2021-2022 revêt un caractère particulier pour l'institution, puisqu'elle coïncide avec le 20e anniversaire de sa création et la concrétisation de grands projets qui ont mobilisé l'ensemble des membres de son équipe au cours des dernières années. « L'envergure de nos projets et la réussite découlant des efforts qui y ont été consacrés ont su démontrer notre plein potentiel », affirme Me Routhier.

C'est donc avec confiance et enthousiasme que l'équipe de Lobbyisme Québec a poursuivi sa mission. Voici d'ailleurs quelques-unes des réalisations de 2021-2022, quatrième et dernière année de mise en œuvre du plan stratégique 2018-2022 :

Le traitement de plus de 600 demandes de renseignements et d'assistance-conseil

La tenue de 50 formations en ligne, faisant ainsi connaître les dispositions de la Loi à près de 1 900 lobbyistes, titulaires de charges publiques et citoyens

La réalisation de plus de 500 activités de surveillance, de vérification et d'enquête

Des interventions ciblées auprès d'entreprises et d'organisations œuvrant dans le domaine de l'électrification des transports

La poursuite des travaux de développement de la nouvelle plateforme de divulgation des activités de lobbyisme

La collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) afin de nourrir la réflexion entourant la modernisation de la Loi

Le dévoilement d'une nouvelle identité, Lobbyisme Québec, et d'une signature visuelle renouvelée

Pour connaître l'ensemble des résultats, consultez le rapport d'activité 2021-2022.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Le commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale, a le mandat de surveiller et de contrôler les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes.

SOURCE Lobbyisme Québec

Renseignements: Isabelle Bélanger, adjointe exécutive à la Direction, Lobbyisme Québec, Tél. : 418 643-1959 poste 2257, Courriel : [email protected]