Faible confiance des Québécois : le commissaire au lobbyisme sonne l'alarme

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le commissaire au lobbyisme du Québec exprime son inquiétude face à la faible confiance des Québécois envers la pratique éthique et transparente du lobbyisme et face aux impacts que cela peut avoir sur les institutions publiques et leurs représentants. Cette inquiétude fait suite aux résultats préoccupants d'une étude commandée par Lobbyisme Québec auprès de la firme Edelman, afin de mesurer l'état actuel de la confiance et les perceptions à l'égard du lobbyisme.

Les données de l'étude révèlent notamment que, bien que 78 % des Québécois soient familiers de près ou de loin avec l'exercice du lobbyisme au Québec, seulement 3 % d'entre eux estiment avoir une bonne connaissance des règles qui encadrent la pratique transparente et éthique de l'activité. Chez les répondants qui connaissent le lobbyisme, seulement 11 % expriment avoir confiance en cette pratique. Autre donnée préoccupante, 59 % des répondants ont une opinion défavorable du lobbyisme, contre uniquement 8 % qui ont une opinion favorable et 33 % estimant être plutôt neutre sur le sujet.

Interrogés sur les facteurs de confiance envers la pratique du lobbyisme, seulement 5 % des répondants ont exprimé être en accord avec l'affirmation selon laquelle le lobbyisme se fait de manière transparente. Aussi, 60 % des répondants ne croient pas que le lobbyisme tient compte de l'intérêt public. De plus, l'étude souligne que la confiance envers les lobbyistes est particulièrement faible, puisque 67 % des répondants expriment un sentiment de méfiance envers les lobbyistes ainsi que les entreprises et organisations qui les mandatent.

La confiance envers les décideurs publics aussi fragile

Cette méfiance se reflète également envers les institutions publiques, puisque seulement 9 % des répondants affirment avoir confiance que les décideurs publics participent aux activités de lobbyisme de manière transparente et éthique. En fait, 57 % estiment que les activités de lobbyisme n'impliquent pas des décideurs publics qui s'assurent que leurs échanges avec les lobbyistes soient transparents.

Une réforme de la Loi s'impose

« Quand seulement 6 % des Québécois expriment avoir confiance que le lobbyisme s'exerce de manière transparente et éthique, nous avons un réel problème! Une faible confiance envers le lobbyisme et nos institutions publiques freine la participation des citoyens aux débats de notre société et à la prise de décision politique. »

« Ces chiffres sont très inquiétants et démontrent clairement que nous devons redoubler d'efforts pour renforcer la transparence et mieux informer le public sur la réalité du lobbyisme », souligne le commissaire, particulièrement à un moment où les gardiens de l'intégrité publique doivent tout mettre en œuvre pour préserver la santé de notre démocratie. « Face à ces constats, le commissaire rappelle l'urgence de réformer la Loi et milite activement en faveur d'un encadrement modernisé pour renforcer les modalités d'application en vigueur. « Plus que jamais, il est impératif de revoir les règles qui balisent la pratique du lobbyisme pour favoriser une surveillance plus efficace, une plus grande responsabilisation des institutions publiques et un régime de sanctions plus dissuasif », conclut-il.

Notre mission

Lobbyisme Québec a pour mission de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d'assurer leur sain exercice en vertu de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes. En faisant la promotion de la transparence et en soutenant le droit à l'information du public, l'institution contribue au renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions publiques et les personnes qui les dirigent.

Les activités de l'institution sont placées sous l'autorité du commissaire au lobbyisme du Québec, personne désignée par l'Assemblée nationale.

Pour consulter les visuels en lien avec les données présentées : Indice de confiance 2024 (Rapport Edelman) - Visuels

Pour consulter les résultats de l'étude menée en 2024 : Indice de confiance 2024 (Rapport Edelman) -- Pratique saine et transparente du lobbyisme

Pour consulter les données comparatives avec l'année 2023 : Indice de confiance 2023 (Rapport Edelman) - Pratique saine et transparente du lobbyisme

SOURCE Lobbyisme Québec

