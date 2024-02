WENDAKE, QC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Alors qu'une grande mobilisation se tient aujourd'hui devant le Parlement canadien pour demander au gouvernement fédéral de stopper le projet d'Installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) à Chalk River, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à manifester son soutien à la Première Nation de Kebaowek ainsi qu'à toutes les autres Premières Nations, municipalités, groupes environnementaux, partis politiques et milliers de citoyens qui se rallient dans leur opposition à un projet qui menace la principale source d'eau potable pour de nombreuses collectivités autochtones et non-autochtones.

Rappelons qu'en dépit de l'opposition de multiples Premières Nations et de plus de 140 municipalités québécoises et ontariennes, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a pris la décision d'autoriser le projet d'un nouveau site de déchets nucléaires à Chalk River. Cette décision est une atteinte directe aux droits des Premières Nations Anishinabeg, dont le territoire ancestral non cédé est directement affecté par les opérations menées à Chalk River. L'APNQL exprime sa solidarité envers ces communautés, particulièrement envers la Première Nation de Kebaowek qui a déposé la semaine dernière une demande en révision judiciaire à la Cour fédérale.

« En tant que Premières Nations, nous avons un profond respect envers notre responsabilité de protéger notre territoire. Nous nous attendons à ce que les gouvernements le reconnaissent. Aujourd'hui, nous réitérons notre demande au gouvernement canadien d'agir conformément à ses obligations envers les Premières Nations, et d'intervenir afin de stopper ce projet », d'affirmer le Chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

L'APNQL se joint ainsi à plusieurs autres groupes de la société civile, autant autochtones que non-autochtones, pour réclamer une action urgente du gouvernement de Justin Trudeau. Pour plus d'informations et pour appuyer la Première Nation de Kebaowek, visitez : https://www.stopnuclearwaste.com/.

À propos de l'APQNL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe les 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. www.apnql.com

