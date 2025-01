Première piétonnisation hivernale dans le Quartier Villeray

MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - La SDC du Quartier Villeray est fière d'annoncer qu'elle déploiera sa première piétonnisation hivernale à compter du 30 janvier 2025.

Cette piétonnisation se veut un festival hivernal de 10 jours portant le nom de Villeray Emmitouflé! Pour l'occasion, la rue Villeray (à proximité du parc Jarry) sera fermée à la circulation entre les rues St-Denis et Henri-Julien.

Cet événement offrira une programmation variée et axée sur le divertissement, la culture, le sport et la famille. Les arts visuels, la musique et la danse côtoieront les activités de glisse, de patinage, les jeux d'adresses et les animations diverses.

Du mobilier extérieur ludique en plus de nos commerces locaux permettront aux visiteurs de profiter du site dans une ambiance conviviale.

"Cette piétonnisation c'est avant tout le fruit d'un beau travail de collaboration entre la SDC Quartier Villeray, les partenaires culturels impliqués et nos équipes de l'arrondissement. Merci à la SDC qui fait de Villeray un milieu de vie mettant en valeur nos commerçants locaux à travers diverses initiatives tout au long de l'année!", a souligné Laurence Lavigne Lalonde, Mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension .

La programmation complète est disponible au www.quartier-villeray.com/villeray-emmitoufle.

Cet événement aura lieu grâce à la participation financière de la Ville de Montréal et du soutien de l'arrondissement Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension. La SDC tient d'ailleurs à remercier tous les services municipaux pour leur expertise sans qui la présentation de cet événement ne serait possible.

SOURCE SDC Quartier Villeray

Renseignements : Personne-ressources (média) : Louis Vaillancourt, directeur général, 514 992-5147, Courriel : [email protected]