Gens de Villeray, gens du pays dans le Quartier Villeray

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - La SDC du Quartier Villeray est fière d'annoncer qu'elle organisera la célébration de la Fête nationale, le 23 juin prochain à Place De Castelnau.

La rue De Castelnau maintenant piétonnisée depuis le 12 mai dernier, entre l'avenue de Gaspé et la rue Saint-Denis, sera l'objet de travaux majeurs dans sa partie piétonne en 2026. Les administrateurs de la SDC Quartier Villeray ont donc désiré saluer la fin de la piétonnisation dans sa forme actuelle avec une célébration digne de ce nom.

« Cette piétonnisation c'est avant tout le fruit d'un beau travail de collaboration entre la SDC Quartier Villeray, les partenaires culturels impliqués et nos équipes de l'arrondissement. Merci à la SDC qui fait de Villeray un milieu de vie mettant en valeur nos commerçants locaux à travers diverses initiatives tout au long de l'année! », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Une fête pour les Villerois

Sous le thème Gens de Villeray, gens du pays, la programmation débutera dès 13h et se terminera avec une prestation de nul autre que DUMAS, précédé d'un karaoké géant animé par l'humoriste Éric Preach.

Programmation ininterrompue - la culture à l'honneur

Le site de la Place De Castelnau offre aux visiteurs une galerie d'art éphémère qui sera accessible jusqu'à l'automne. Cette exposition combine une offre culturelle variée, fruit de six artistes locaux. Cette réalisation a été rendue possible grâce à une étroite collaboration avec l'équipe de la maison de la culture Claude-Léveillée qui a retenu le duo multidisciplinaire Allison Moore et Arthur Desmarteaux, l'illustratrice Mireille Levert et une autre illustratrice, Laëtitia Matrat.

La SDC a de son côté retenu les services de ses proches collaborateurs, Hemma Lagadec qui signe le marquage au sol (deux marelles et un jeu de « le sol est de la lave »), UULTRAA, muraliste et aussi concepteur de l'image de la piétonnisation et de Carolina Espinosa, illustratrice, designer et bédéiste du quartier Villeray.

Du mobilier extérieur ludique offrant des abris en cas d'intempéries en plus de nos commerces locaux permettront aux visiteurs de profiter du site dans une ambiance conviviale.

La famille est donc invitée à côtoyer dès 13h les mascottes dansantes Stitch, Wonder Woman, Black Panther et Spider Willow au son de la musique de Funkxie Groove et PercuTemps. Les désopilants frères Deuxparquatte viendront aussi amuser la galerie alors que nous attendons la visite de Waykarü, une créature féérique venue d'on ne sait où.

Qui dit événement de la SDC Quartier Villeray, dit place à la danse! Dès 18h30 commenceront les compétitions de danse durant lesquelles les spectateurs seront invités à admirer les prouesses de danseurs émérites dont plusieurs ont été vus à la populaire émission Révolution.

« La SDC Quartier Villeray souhaite avec cette célébration de la Fête nationale, marquer la dernière édition sous sa forme actuelle. En raison de travaux majeurs prévus pour l'été 2026 sur la rue De Castelnau, la piétonnisation devra déménager sur une autre rue de son territoire. Les commerçants membres de la SDC sont heureux d'offrir cette fête aux citoyens de Villeray. Bien que notre SDC ne soit en opération que depuis deux ans, nous sommes fiers des accomplissements réalisés à ce jour » de dire Louis Vaillancourt, directeur général de Quartier Villeray, la SDC qui représente 230 commerçants dans le quartier du même nom.

La programmation complète est disponible au quartier-villeray.com/villeray-fete-nationale-2025.

Cet événement aura lieu grâce à la participation financière de la Ville de Montréal et du soutien de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. La SDC tient d'ailleurs à remercier tous les services municipaux pour leur expertise sans qui la présentation de cet événement ne serait possible.

