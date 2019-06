Première pelletée de terre pour la Résidence Plaisance des Îles - La ministre Marguerite Blais annonce la participation financière gouvernementale au projet, dont la contribution majeure de la Société d'habitation du Québec

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement de 39,6 M$ du gouvernement du Québec dans un projet en mode partenariat public-privé qui représente un investissement global évalué à un peu plus de 58 M$, la Résidence Plaisance des Îles a franchi une étape importante aujourd'hui.

En effet, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a lancé le début des travaux de construction de la Résidence Plaisance des Îles, sur le site de l'ancien centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Villa Plaisance.

Cet immeuble comportera au total 208 unités, réparties dans deux ailes : l'une comprenant 143 logements de type résidence privée pour aînés, et l'autre, une unité de soins de 65 lits, de type CHSLD.

Le financement gouvernemental s'établit comme suit :

la Société d'habitation du Québec verse 31 M$, par l'entremise d'une subvention de 5 M$ et d'un prêt de 26 M$;

Investissement Québec ajoute une contribution remboursable de 991 000 $ en vertu du Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l'économie sociale (CAES), et un prêt, provenant de ses fonds propres, de 7 430 000 $;

le ministère de la Santé et des Services sociaux couronne le financement gouvernemental par une somme non récurrente de 200 000 $ qui permettra d'appuyer l'établissement pour le démarrage des activités de l'unité de soins de longue durée.

Le financement est complété par un prêt bancaire de la Banque Nationale du Canada et de la Caisse populaire Desjardins des Ramées, qui investissent chacune 7,4 M$, et par une participation du milieu qui s'établit à 4 M$.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de contribuer au projet qu'est celui de la Résidence Plaisance des Îles. Grâce au travail concerté qui a mené à sa construction, la Résidence Plaisance des Îles passe du rêve à la réalité. Je tiens à féliciter tous les partenaires impliqués dans ce projet et je salue plus particulièrement le travail de la Société d'habitation du Québec, qui s'est montrée très efficace dans l'élaboration d'une solution au montage financier de ce projet attendu et nécessaire dans la communauté madelinienne. Grâce aux efforts de chacun, tous les aînés des Îles pourront vivre des jours heureux dans ce milieu de vie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis très heureuse de procéder au lancement des travaux de la Résidence Plaisance des Îles, qui permettra d'améliorer l'offre en matière d'hébergement pour les aînés sur le territoire. Le soutien financier du gouvernement pour ce projet démontre que nous avons à cœur d'appuyer des initiatives adaptées aux enjeux propres de chacune des régions du Québec, dont ici, aux Îles-de-la-Madeleine. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« C'est un projet d'une importance capitale pour la population des Îles. Le début des travaux de construction aujourd'hui est le résultat de l'engagement et du travail de nombreuses personnes et organisations qui y ont cru et qui l'ont mené à bien. Ici, vous êtes chez vous! »

Léonard Aucoin, président du conseil d'administration de la Résidence Plaisance des Îles

Faits saillants :

Aux Îles-de-la-Madeleine, la croissance démographique prévue chez les personnes âgées de 75 ans et plus entre 2016 et 2036 sera beaucoup plus forte que dans le reste du Québec, affichant un taux de 134 %, contre 115 % pour l'ensemble de la province. Cette forte croissance aura des effets notables sur la demande en ressources d'hébergement et notamment sur les listes d'attente.

À propos de Résidence Plaisance des Îles

Résidence Plaisance des Îles est un organisme à but non lucratif créé en 2016. Son conseil d'administration est composé de Léonard Aucoin, président, de Michel Nadeau, vice-président, de Louis Fournier, secrétaire-trésorier, de Brigitte Aucoin et d'Ernest Bouffard, administrateurs.

À propos de la Société d'habitation du Québec (SHQ)

La SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. En tant que chef de file en habitation, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

