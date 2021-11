Inspirée des anciennes Integra, y compris l'originale qui a contribué au lancement de la marque Acura au Canada en 1987, l'Integra 2023 deviendra le nouveau modèle de performance permettant d'accéder à la gamme Acura, soit une voiture compacte sport haut de gamme au design évocateur à cinq portes qui est également amusante à conduire.

La toute première Integra turbocompressée jamais produite emballera une nouvelle génération de conducteurs passionnés grâce à une transmission manuelle à 6 rapports livrable, un différentiel à glissement limité et un moteur 1,5 litre à haut rendement avec système VTECMD bien sûr.

« L'Integra marque le début d'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de l'un des modèles les plus emblématiques qu'Acura ait jamais construits », a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada. « Son retour marque notre engagement à offrir des véhicules axés sur la performance et amusants à conduire qui sont riches en style, polyvalents et accessibles à divers consommateurs et styles de vie. »

Conçu au Japon, le style extérieur audacieux de la nouvelle Integra se caractérise par une ligne de toit fortement inclinée et un hayon de type Liftback, ce qui lui confère une apparence distincte sur la route semblable à celle d'un coupé. Interprétation moderne de la ligne Integra, le modèle de cinquième génération arbore des éléments propres à la marque tels que le nom Integra en relief sous le phare du côté conducteur et le feu arrière du côté passager.

Vue pour la première fois sur le concept Type S, la nouvelle calandre pentagonale diamantée sans cadre d'Acura donne à l'Integra un caractère déterminé et sportif. La signature lumineuse unique d'Acura est mise à jour avec des feux de jour à DEL en forme de chicane maintenant positionnés au-dessus des phares Jewel EyeMD à DEL de l'Integra, donnant une apparence encore plus spectaculaire au véhicule.

Des arches de roues arrière athlétiques et un bouclier arrière imposant, avec des embouts d'échappement doubles, accentuent le large empattement de l'Integra. Inspiré des modèles Integra précédents, le style distinctif de la partie arrière comprend de larges feux arrière monoblocs assortis de la signature lumineuse en forme de chicane. Derrière les jantes de 19 pouces à cinq rayons divisés au fini mat du prototype de l'Integra se trouvent des freins BremboMC haute performance surdimensionnés avec des étriers de couleur assortie jaune Indy, offrant une incroyable puissance de freinage et un aspect dynamique.

La remarquable peinture jaune Indy nacré du prototype de l'Integra rend hommage à la peinture jaune phénix, offerte sur l'emblématique Integra Type R 2000-2001. Des éléments contrastants noirs Berlina brillants ont été appliqués sur le toit, le déflecteur de coffre, les boîtiers des rétroviseurs, le diffuseur arrière et la calandre de l'Integra. Un graphisme sur le seuil inférieur affiche fièrement le nom Integra sur le côté du véhicule.

De plus amples détails sur l'Acura Integra 2023 seront publiés à l'approche de son lancement sur le marché au cours de la première moitié de l'année prochaine.

