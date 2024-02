Un investissement substantiel pour agir au-delà de la tasse

Café William marque un point tournant avec cette nouvelle usine. En effet, de l'investissement initial de 47 millions de dollars, 19 millions sont consacrés aux technologies permettant d'améliorer l'efficacité énergétique. « Cet accomplissement témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence pour notre industrie. C'est pour nous une fierté de pouvoir opérer le premier torréfacteur industriel électrique ici au Québec, a déclaré Rémi Tremblay, président-directeur général de Café William. En début d'année, nous avons fait la preuve du concept du transport de notre café par voilier cargo, qui a été un succès. Aujourd'hui, nous soulignons une autre initiative durable à notre chaîne d'approvisionnement pour réduire l'empreinte écologique de notre café ».

Café William tient remercier tous les partenaires qui ont rendu possible la finalisation de ce projet, notamment Investissement Québec, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), Banque Nationale du Canada, Fondaction, Fonds de solidarité FTQ, Neuhaus Neotec, Gératek et la Ville de Sherbrooke. Soulignons que le gouvernement du Québec lui a aussi accordé, par l'entremise du programme ESSOR, un prêt de 9 millions de dollars pour appuyer l'implantation de l'usine. Ce programme, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, vise à soutenir des projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable. Du côté du gouvernement du Canada, une contribution remboursable de 2,5 millions de dollars lui a aussi été accordée par DEC .

« Café William est vraiment une entreprise exceptionnelle qui se démarque mondialement grâce à l'innovation. On est très fiers d'être un partenaire de confiance pour une entreprise qui, à toutes les étapes, prend des mesures pour lutter contre les changements climatiques et veiller au bien-être de la communauté dans laquelle elle est ancrée. En appuyant des entreprises québécoises comme celle-ci, on protège notre environnement, on stimule l'économie locale et on crée de la richesse, ici chez nous. » - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« L'appui de DEC à Café William démontre comment notre gouvernement peut soutenir les entreprises désireuses de contribuer à une économie durable. Je suis fière d'être aux côtés de toute l'équipe de Café William et de ses partenaires pour souligner ce grand jour qui concrétise le virage vert de l'entreprise. Ce projet est la preuve concrète qu'il est possible de croître tout en réduisant son empreinte écologique. Grâce à ce projet ambitieux, Café William pourra demeurer compétitif, se positionner à l'international et contribuer à une économie plus verte. » - Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Café William peut maintenant se targuer d'être l'un des producteurs de café les plus écoénergétiques au monde. Comme gouvernement, nous appuyons les PME qui mettent de l'avant des solutions d'affaires innovantes et écoresponsables pour décarboner notre économie. » - Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval

Le premier torréfacteur industriel alimenté à l'électricité

Opérationnel depuis janvier 2024, le torréfacteur industriel électrique assure la torréfaction de grains de café sans combustion d'énergie fossile. Sa capacité de torréfaction annuelle pourrait atteindre jusqu'à 20 millions de livres de café. Cette première mondiale a été rendue possible grâce à l'ingéniosité de Neuhaus Neotec, un fabricant de premier plan dans l'équipement de traitement du café.

« C'est un véritable honneur de partager ce moment révolutionnaire de notre industrie avec Café William. Nous sommes convaincus que ce système de torréfaction 100% électrique aura un impact durable, en établissant de nouvelles normes et en inspirant d'autres personnes à viser des sommets similaires. Nous sommes enthousiasmés par les possibilités que cette réalisation ouvre pour Café William, qui a choisi de suivre cette voie avec nous, ainsi que pour l'ensemble de l'industrie », Dre Victoria Behrmann, propriétaire et directrice générale de Neuhaus Neotec.

Grâce au torréfacteur industriel électrique, Café William estime une réduction annuelle d'environ 800 tonnes de son émission équivalent CO2, ce qui correspond à 200 voitures au carburant retirées de la circulation.

Une certification LEED® visée par Café William

Parmi les initiatives réalisées par Café William pour l'aménagement du siège social figurent l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, l'optimisation de l'efficacité énergétique ainsi que la réduction de la consommation d'eau potable. Les nouvelles installations, combinées aux équipements à la fine pointe de la technologie, permettront à l'entreprise de réduire de plus de 90 % ses émissions directes par rapport aux anciennes installations (scope 1 et 2), en ce qui concerne ses émissions de 2022. L'implantation de l'usine elle-même est conçue pour minimiser la pollution lumineuse, optimiser la gestion des eaux pluviales et restaurer une végétation biodiverse. Le projet est inscrit auprès du Conseil du bâtiment durable du Canada et espère obtenir la certification LEED® après son achèvement.

À propos de Café William

Établi à Sherbrooke depuis 1988, Café William est un torréfacteur québécois axé sur la production de cafés biologiques et équitables pour le marché au détail. Leurs cafés du monde se distinguent par leur qualité exceptionnelle et la volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre de consommateurs en proposant un prix comparable aux cafés conventionnels. L'entreprise québécoise compte parmi les plus importants importateurs de café Fairtrade au Canada, certification qu'elle porte depuis sa fondation. Son usine suit les plus hauts standards de sécurité alimentaire dans l'industrie, soit SQF (Safe Quality Food). cafewilliam.com

SOURCE Café William

