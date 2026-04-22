LOUISVILLE, Ky., le 22 avril 2026 /CNW/ - En mai prochain, la distillerie Michter's lancera pour la première fois son whisky du Kentucky « US★1 Barrel Strength Sour Mash ».

« Lorsque Michter's était produit dans les années 1970 et 1980, le whisky le plus populaire de la distillerie, alors située en Pennsylvanie, était son Sour Mash », a déclaré Joseph J. Magliocco, président de Michter's. « Le Michter's US★1 Sour Mash que nous fabriquons actuellement dans le Kentucky est un whisky exceptionnel, et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de le proposer en version brut de fût. »

Michter's US★1 Puissance du baril Sour Mash (PRNewsfoto/Michter's Distillery)

En 2019, le Michter's US★1 Sour Mash a acquis une renommée internationale en devenant le premier whisky américain à être sacré « Whisky de l'année » par The Whisky Exchange, basé à Londres.

Selon la Kentucky Distillers Association, « C'est en 1818 que Catherine Carpenter, du comté de Casey, a enregistré la première recette connue du sour mash, une technique révolutionnaire qui a permis d'uniformiser le processus de fabrication du whisky et d'obtenir un produit plus constant. » Dan McKee, maître distillateur de Michter, a observé : « La plupart des whiskies aux États-Unis sont fabriqués par la méthode sour mash. Mais le terme est un peu mal nommé. Notre whisky " Sour Mash " n'a rien d'amer. En fait, il est riche avec de délicieuses notes de caramel et de fruits à noyau. »

Le Michter's US★1 Barrel Strength Sour Mash est proposé au prix de détail conseillé de 120 dollars la bouteille de 750 ml aux États-Unis. Le titre alcoométrique volumique moyen des lots proposés dans cette édition 2026 est de 55,75 % vol (111,5 proof).

« Le whisky Michter's US★1 Small Batch Sour Mash est réputé pour son élégance constante et reproductible ainsi que pour son caractère délicieusement doux à 43 % d'alcool », a déclaré Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's. « C'est l'un des favoris des amateurs de whisky, et nos fans pourront désormais déguster ce produit unique à la force du fût. Soucieux de préserver la cohérence, la beauté et l'élégance de ce produit, nous avons décidé de proposer ce whisky en version brut de fût : le lot est assemblé, puis laissé non coupé avant d'être soumis à notre protocole de filtration exclusif. »

En octobre 2025, Michter's est devenu le premier whisky à être désigné, pour la troisième année consécutive, « whisky le plus admiré au monde » par un jury international réuni à l'initiative du magazine britannique Drinks International. Michter's s'appuie sur une longue et riche tradition dans la production de whiskies américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chacune de ses cuvées en édition limitée ayant atteint son apogée, la gamme très appréciée de Michter's comprend du bourbon, du rye, du whisky « sour mash » et du whisky américain. Pour en savoir plus sur Michter, visitez le site michters.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook et X.

Contact :

Joseph J. Magliocco

+1 502 774-2300 x580

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962189/Michter_s_Barrel_Strength_Sour_Mash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1923917/5927977/MICHTER_S_DISTILLERY__LLC_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Michter's Distillery