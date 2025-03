MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Première, Voyages exclusifs, référence en matière de voyages sur mesure, annonce aujourd'hui l'acquisition de Groupe Voyages VP, reconnue pour son expertise et son excellence dans le domaine du voyage haut de gamme. Cette alliance stratégique marque une avancée majeure dans la vision de Première : Redéfinir les standards du voyage en élevant chaque expérience à son plus haut niveau d'exigence.

Cette acquisition réunit deux entités partageant des valeurs communes d'innovation et de service haut de gamme. En combinant leurs expertises, Première et Groupe Voyages VP renforcent leur capacité à concevoir des expériences toujours plus raffinées, adaptées aux attentes les plus exigeantes.

« Nous sommes ravis d'accueillir le Groupe Voyages VP au sein de Première » a déclaré Nicolas Demers, directeur général de Première « Cette acquisition reflète notre engagement à rester à l'avant-garde de l'industrie. Ce qui nous unit, c'est une véritable philosophie du service: offrir à chaque client une prise en charge complète et transformer chaque déplacement en une expérience d'exception. Ensemble, nous allons atteindre de nouveaux sommets. »

Une nouvelle ère pour le voyage sur mesure

Avec cette acquisition, Première s'impose comme un acteur incontournable du voyage sur mesure. L'agence renforce notamment son offre pour ses clients corporatifs, en orchestrant chaque déplacement professionnel avec encore plus de précision et de fluidité. Parallèlement, Première consolide son expertise dans le rapatriement médical, garantissant un accompagnement personnalisé, rassurant et parfaitement maîtrisé.

Cette exigence du service se reflète dans l'ensemble de ses prestations : les voyageurs bénéficieront d'une gamme enrichie de solutions sur mesure et d'un accès privilégié à un réseau international de partenaires de prestige.

À la rencontre de deux expertises, Première et Groupe Voyages VP partagent la même ambition : redéfinir l'innovation et la créativité au service du voyage d'exception.

À propos de Première

Première est une agence de voyages spécialisée dans les solutions sur mesure pour les voyages corporatifs, le tourisme haut de gamme et le rapatriement médical. Avec un engagement indéfectible envers l'excellence du service, Première propose des expériences uniques et adaptées à une clientèle diversifiée à travers le Canada et au-delà.

