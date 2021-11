MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Air Transat A.T. inc. (« Air Transat ») et le consortium SAF+ (« SAF+ ») sont fiers d'annoncer une entente commerciale portant sur 90 % de la production d'électro-carburant durable produite par SAF + dans sa première usine au cours des quinze premières années d'opération. L'accord, qui prévoit également un soutien au développement du projet, confirme la volonté d'Air Transat de diminuer son empreinte environnementale et de poursuivre son engagement contre le changement climatique en devenant la première compagnie aérienne au Canada à réserver un volume important d'électro-carburant pour une longue période.

« Cet accord constitue un élément important de notre stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. L'approche technologique de SAF+ contribuera grandement à l'effort de décarbonation du secteur de l'aviation et nous sommes fiers de participer à la construction de solutions concrètes qui nous permettront d'offrir à nos clients une expérience de voyage à faible empreinte carbone », a indiqué Mme Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

« Aujourd'hui est un véritable moment de fierté pour SAF+. La signature de cette première entente de commercialisation pour un approvisionnement à long terme d'électro-carburant en Amérique du Nord est un engagement que tout développeur de technologies propres souhaite ardemment. Cette garantie de revenu vient réduire considérablement le niveau de risque dans la réalisation de notre projet. Nous avons réalisé cet exploit en tenant nos promesses et en ayant la chance de nous associer à des visionnaires, tout comme nous », a mentionné M. Jean Paquin, président et directeur général du Consortium SAF+.

« En effet, Air Transat a toujours cru en notre approche technologique en nous appuyant dans notre parcours. Grâce à cette entente, nous serons en mesure de mener à bien notre projet commercial et de fournir une solution durable à notre partenaire, lui permettant ainsi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de demeurer une compagnie aérienne compétitive tout en atteignant ses objectifs environnementaux », a-t-il conclu.

Le Consortium SAF+ a récemment annoncé une des premières productions d'électro-carburant en Amérique du Nord. SAF+ a pour objectif de mettre sur le marché, d'ici 2025-2026, un kérosène synthétique (électro-carburant) dont l'empreinte carbone est réduite de 80 % par rapport au kérosène fossile en capturant 120 000 tonnes de CO 2 par an. La technologie de SAF+ consiste à produire un combustible liquide synthétique en capturant et en combinant le CO 2 provenant de sources industrielles à de l'hydrogène vert produit au Québec. S'il existe plusieurs types de carburants durables, l'électro-carburant est une voie particulièrement prometteuse puisqu'il n'entre pas en compétition avec d'autres usages pour sa matière première.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisirs. Élue Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

À propos de SAF + CONSORTIUM

SAF+ CONSORTIUM est une entreprise québécoise spécialisée dans le développement de carburants propres produits à l'aide de la capture des émissions de CO 2 de sources industrielles. Elle réunit des acteurs de premier plan qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aviation afin d'offrir aux Canadiens une solution commerciale durable pour les vols à faible émission de carbone. Pour plus d'information, visitez safplusconsortium.com.

