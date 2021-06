Première école d'été en médiation culturelle au Québec

Professionnel(le)s de la culture et universitaires se réunissent pour pratiquer et penser les médiations culturelles.

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Observatoire des médiations culturelles (OMEC) lance aujourd'hui sa toute première école d'été québécoise sur les médiations culturelles. Alliant théorie et pratique, l'événement se déroulera entièrement de manière virtuelle et proposera différents formats d'apprentissage pour favoriser les réflexions collectives : des conférences, des ateliers participatifs, des activités créatives ainsi que des activités de réseautage.

« L'école d'été s'avère particulièrement pertinente sur le plan de la formation universitaire et professionnelle. Il s'agit d'une formidable expérience individuelle et collective de développement, de partage et de mobilisation des connaissances, tant scientifiques que pratiques et expérientielles », livre Christian Poirier, qui est professeur à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et membre de l'OMEC.

L'école d'été de l'OMEC réunira 75 participantes et participants, dont des étudiantes et étudiants de premier, deuxième et troisième cycles, des professionnelles et professionnels issus des milieux de pratique de même que des chercheuses et des chercheurs. La programmation les invite à explorer les thématiques transversales du dépaysement, des façons de faire et du tressage.

« Les participantes et participants sont invités à envisager de nouvelles visions et modalités de la médiation culturelle à l'ère de la diversité, de l'accessibilité et de l'inclusion, à développer un regard critique ainsi qu'à imaginer et à conceptualiser en commun des formes plurielles de médiation », explique le professeur Poirier, qui a également siégé au comité organisateur de l'école d'été.

Cet événement phare conclut la deuxième année d'existence de l'Observatoire des médiations culturelles et poursuit sa mission fondamentale qui consiste à approfondir les connaissances relatives aux pratiques de médiation culturelle et à leurs enjeux sociopolitiques par une approche multisectorielle et interdisciplinaire.

« L'idée d'une école d'été s'est imposée lorsque, en dépit des conditions difficiles créées par la pandémie et les mesures de santé publique, nous cherchions à rassembler différentes pratiques de médiation et les efforts de réflexion qui avaient cours dans différents milieux, sous différentes formes. Nous étions préoccupés à la fois par les questions d'accessibilité et d'éloignement, d'urbanité et de ruralité, d'inclusion et de participation. La programmation ouverte et riche en contenus de cette première école d'été traduit simplement ces préoccupations. Et c'est dans cet esprit que l'école se veut un moment de partage, mais aussi d'exploration », déclare Louis Jacob, codirecteur par intérim de l'OMEC.

L'événement qui se déroule du 16 au 18 juin affiche déjà complet, mais les personnes intéressées pourront avoir accès à certains contenus diffusés sur le site Web et les réseaux sociaux de l'OMEC à la suite de l'événement. Une édition spéciale des Cahiers de l'OMEC comprendra des comptes rendus de certaines activités.

L'école d'été est co-organisée par l'Observatoire des médiations culturelles et Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean . Elle est présentée en partenariat avec le Consulat général de France , Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) , l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et le Festival REGARD .

COMITÉ ORGANISATEUR

Gabrielle Desbiens, directrice, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

Marcelle Dubé, professeure associée, UQAC

Louis Jacob, professeur, département de sociologie, UQAM

Jeanne Laroche, candidate à la maîtrise en études urbaines, INRS

Noémie Maignien, candidate au doctorat en muséologie, médiation, patrimoine, UQAM

Gabriela Molina, candidate au doctorat en science politique, Sciences Po Grenoble - Université Grenoble Alpes et agente de recherche, INRS

Christian Poirier, professeur, titulaire de la Chaire Fernand-Dumont sur la culture, INRS

Alexandra Tourigny Fleury, commissaire et candidate à la maîtrise en histoire de l'art, UQAM

À propos de l'OMEC

L'Observatoire des médiations culturelles (OMEC) a pour objectif de contribuer à l'avancement des connaissances relatives aux pratiques de médiation culturelle et à leurs enjeux sociopolitiques, en se constituant comme plateforme d'observation, de recherche, de mobilisation et transfert des connaissances, de formation et de réseautage pour le milieu académique et professionnel. L'équipe de l'OMEC rassemble six établissements universitaires et d'enseignement (INRS, UQAM, UQAC, UQO, UQTR, Cégep de Saint-Laurent) et quatre partenaires de terrain : Culture pour tous , Exeko , la Ville de Vaudreuil-Dorion et la Cellule régionale d'innovation en médiation culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'équipe a également des liens de collaboration avec la Ville de Montréal et le centre Artenso. L'OMEC est financé par une subvention d'équipe en partenariat du FRQSC (2019-2023). Site web | Facebook | Twitter

Pour plus d'information, contactez : [email protected]

SOURCE Institut National de la recherche scientifique (INRS)

Renseignements: Contact média : Julie Robert, Institut national de la recherche scientifique (INRS) : [email protected]

Liens connexes

http://www.inrs.ca/